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أمير جازان يتفقد عدداً من مواقع الامطار والسيول بمحافظتي صبيا والمسارحة

منذ 12 ساعة
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أمير جازان يتفقد عدداً من مواقع الامطار والسيول بمحافظتي صبيا والمسارحة

عبدالله عكور (صدى):
قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم بجولة ميدانية على بعض المواقع والقرى الواقعة على مقربة من مجرى السيل بوادي شهدان ومركز الحكامية بعد السيول التي شهدتها المنطقة وتشهدها خلال المدة الحالية.

ووقف سموّه في مستهل الجولة على مجرى السيل بكوبري وادي شهدان على الطريق العام الرابط بين محافظتي بيش وصبيا، مستمعاً لشرح مفصل من محافظ صبيا المكلف إبراهيم عتودي ومديري الجهات ذات العلاقة عن مجرى الوادي وجهود الجهات الحكومية والخدمية لضمان انسيابية جريان مياه السيول في مجراها الطبيعي خاصة في وادي شهدان والقرى الواقعة على مقربة منه ، وقرى الشاخر وقرية أبو مرعي وحلة مروعي وكبري العدايا الواقعة على مجرى شهدان ووادي بيش.

كما قام سمو أمير جازان بزيارة مماثلة لقرية المضايا بمركز الحكامية التابع لمحافظة أحد المسارحة، التقى خلالها بمحافظ أحد المسارحة عبدالله الريثي وعدد من مشايخ وأهالي المركز ، مطّلعا سموه على الخدمات المقدمة للأهالي في المجالات البلدية والخدمية ومنها مشروعات تصريف مياه الامطار وحماية القرى من أضرار السيول وتقديم أفضل الخدمات وكل ما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.

وأكد سمو الأمير محمد بن ناصر أهمية التعاون وتضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية وبين تلك الجهات والمواطن للقيام بكل ما يخدم الوطن والمواطن ويحقق الصالح العام, مشدداً على ضرورة قيام مختلف الجهات الحكومية بالدور المناط بها لخدمة محافظات ومدن وقرى المنطقة في شتى المجالات الخدمية والإسراع في تنفيذ المشاريع المعتمدة لكل جهة.

حضر الجولة وكيل الإمارة الدكتور عبدالله الصقر، وأمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، والمدير العام لفرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مبارك المطوع، ومدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء الدكتور عبدالله بن عايض الشهري.

 

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
ههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
السيف الاجرب ..
بوصلاح
فاطمة الانصاري من عائلة سنية بالدمام بس اعتقد بعد زواجها بتتشيع حسب مذهب زوجها
ابو محمد 😎 ✍️
ماهمونا بشي ......

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