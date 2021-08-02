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"جوزاك" يقود برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم

منذ 10 دقائق
1386
"جوزاك" يقود برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم

نواف السالم (صدى):
أعلن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، عن التعاقد مع الكرواتي روميو جوزاك ك كمدير للكرة في البرنامج، ليتولى العمل بدءًا من الموسم الحالي.

وأشار البرنامج إلى أنه من المتقرر أن ينطلق بعدد من تجارب الأداء في مدينة الرياض قبل اختيار المواهب، تحضيرًا لمعسكر مدينة سالو الإسبانية.

وقال هشام طاشكندي مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم أن التعاقد مع الكرواتي روميو جوزاك جاء نظير مسيرته الفنية الكبيرة في التدريب والتطوير، والتي تتماشى مع رؤية البرنامج وأهدافه من خلال المعسكر الدائم الذي يقيمه البرنامج في مدينة سالو الإسبانية، الذي تتخلله محاضرات فنية وتطويرية.

 

الابتعاث
جوزاك
الابتعاث السعودي

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أحدث التعليقات

سعووود
نجم ؟؟ نجم ايش محتواه ايش يقدم ؟ صار نجم عشان الهياط ؟ والله الدنيا مدري وش صاير فيها
رااايق
ياااا صبر الأرض *** هذول تزوجوا و بيدبلون كبودنا كل يوم بيطلعون لنا بسالفة الا تلقوا هدية**!!! الا هذا ماأخذ لقاح كورونا * خوفاً...
راي
اقول يروقي شوري عليك تروح ترعى غنم اهلك اصرف لك من تعليم النشء التعصب
راي
اقول يروقي شوري عليك تروح ترعى غنم اهلك اصرف لك من تعليم النشء التعصب
ببب
ب

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