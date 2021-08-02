"جوزاك" يقود برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم

نواف السالم (صدى):
أعلن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، عن التعاقد مع الكرواتي روميو جوزاك ك كمدير للكرة في البرنامج، ليتولى العمل بدءًا من الموسم الحالي.
وأشار البرنامج إلى أنه من المتقرر أن ينطلق بعدد من تجارب الأداء في مدينة الرياض قبل اختيار المواهب، تحضيرًا لمعسكر مدينة سالو الإسبانية.
وقال هشام طاشكندي مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم أن التعاقد مع الكرواتي روميو جوزاك جاء نظير مسيرته الفنية الكبيرة في التدريب والتطوير، والتي تتماشى مع رؤية البرنامج وأهدافه من خلال المعسكر الدائم الذي يقيمه البرنامج في مدينة سالو الإسبانية، الذي تتخلله محاضرات فنية وتطويرية.