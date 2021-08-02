أمير القصيم يشدد على إيقاف أي فعالية او أنشطة لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية 

محمد المحسن (صدى):
وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بتشكيل لجان ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بمحافظات المنطقة، والرفع بالتقارير الدورية لأعمال اللجان واتخاذ ما يلزم بشأنها وتطبيق العقوبات بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية ، مشددا سموه على إيقاف أي فعاليات أو أنشطة لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .
وشدد سمو أمير منطقة القصيم على أهمية تطبيق الإجراءات المرتبطة بالوقاية من فيروس كورونا، خصوصا فيما يتعلق بتطبيق تعليمات وزارة الداخلية بدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري او ثقافي او ترفيهي أو رياضي ، أو أي مناسبة ، أو المنشآت الحكومية أو الخاصة او استخدام وسائل النقل العام إلا بعد إبراز تطبيق توكلنا للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.
وأكد سمو أمير القصيم على الجهات الحكومية والخاصة بالتأكد من ظهور حالة " محصن " في تطبيق توكلنا لجميع المواطنين والمقيمين ، وذلك حرصا على سلامة المجتمع وصحة أفراده .