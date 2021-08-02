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شركة تطوير التعليم القابضة توفر وظائف شاغرة

منذ ساعة
1588
شركة تطوير التعليم القابضة توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة عن توفر 10وظائف شاغرة للعمل في (الرياض، مكة المكرمة).

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي إداري أول ،أخصاىي نطق وتخاطب، أخصائي سمعيات، أخصائي بصريات، مساعد إداري ،أخصاىي نفسي ،مساعد معلم، وكيل مدرسة ،معلم التربية البدنية، معلم تربية خاصة، نعلم التربية الفنية ، مدير ، السكن والضيافة

وأضافت أن التقديم متاح من اليوم الإثنين بتاريخ 1442/12/23هـ الموافق بالميلادي 2021/08/02م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب، ويمكن التقديم عبر الدخول على بوابة الشركة

 

وظائف
مكة
الرياض
شركة تطوير التعليم القابضة

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
ههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
السيف الاجرب ..
بوصلاح
فاطمة الانصاري من عائلة سنية بالدمام بس اعتقد بعد زواجها بتتشيع حسب مذهب زوجها
ابو محمد 😎 ✍️
ماهمونا بشي ......

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