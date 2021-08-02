مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الاثنين على ارتفاع وللجلسة الحادية عشر على التوالي، ليسجل المؤشر العام أعلى إغلاق منذ يناير 2008.
وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11157 نقطة مرتفعا بنحو 90 نقطة أو ما يعادل 0.8 في المائة ، فيما بلغت السيولة المتداولة 8.3 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 265 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 328 ألف صفقة.
ويأتي صعود السوق اليوم بدعم من الاسهم القيادية بتقدمهم سهم مصرف الراجحي المرتفع 3.8 في المائة ليبلغ السهم أعلى مستوى منذ ابريل 2004 عند مستوى 117 ريال.
إلى ذلك، صعدت أسهم 59 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم الغاز المرتفع 8.5 في المائة، تلاه مجموعة الحكير 6.3 في المائة، بينما شهد سهم العبداللطيف مكاسب بلغت 5.2 في المائة.
قابل ذلك تراجعت أسهم 127 شركة تصدرها وحدات سدكو كابيتال ريت المنخفض 5.5 في المائة وسط عملية جني ارباح للسهم بعد عدة جلسات من المكاسب، ايضا شهدت أسهم ساكو تراجع بنحو 2.8 في المائة ليواصل السهم تراجعه وللجلسة الثالثة على التوالي.