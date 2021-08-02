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أمير القصيم يشيد بنجاح حملة “إفطارك في مكانك”في نسختها الثانية

منذ 14 ساعة
1433
أمير القصيم يشيد بنجاح حملة “إفطارك في مكانك”في نسختها الثانية

محمد المحسن (صدى):
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالجهود المبذولة التي ساهمت في إنجاح حملة “إفطارك في مكانك” في نسختها الثانية, والتي تم تعميمها على جميع محافظات المنطقة ، وتهدف إلى استمرارية تنفيذ مشاريع إفطار صائم وفقاً لما تقتضيه المرحلة لتفادي انتشار فيروس كورونا وعدم توقف هذا العمل الخيري وبمواصفات ومعايير تتوافق مع التعليمات الصحية.

وبيّن سمو أمير القصيم بأن الأهداف السامية للحملة كان لها أثرا إيجابيا في استمرارية العمل الخيري و إيصال وجبات الإفطار إلى المستفيدين منها, مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظاً على صحة المستفيدين ومواصلة تقديم العون والمساعدة للأسر المنتجة وفئات المجتمع .

جاء ذلك خلال استقبال سموه رئيس لجنة أهالي محافظة البكيرية المهندس علي السويلم اليوم بمكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة ، بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة القصيم عبدالرحمن السعوي ورئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الإجتماعية بمحافظة البكيرية عمر الفريح .

واطلع سمو أمير القصيم على تقرير حملة إفطارك في مكانك والتي أقيمت خلال شهر رمضان المبارك وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، و تقديم إيجاز عن الجهود المبذولة وخدمات الخيرية والاجتماعية والتثقيفية والتوعوية ، المتزامنة مع الحملة بالتعاون مع الجهات الداعمة والمشاركة .

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

سعووود
نجم ؟؟ نجم ايش محتواه ايش يقدم ؟ صار نجم عشان الهياط ؟ والله الدنيا مدري وش صاير فيها
رااايق
ياااا صبر الأرض *** هذول تزوجوا و بيدبلون كبودنا كل يوم بيطلعون لنا بسالفة الا تلقوا هدية**!!! الا هذا ماأخذ لقاح كورونا * خوفاً...
راي
اقول يروقي شوري عليك تروح ترعى غنم اهلك اصرف لك من تعليم النشء التعصب
راي
اقول يروقي شوري عليك تروح ترعى غنم اهلك اصرف لك من تعليم النشء التعصب
ببب
ب

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