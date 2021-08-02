طائرة أردنية تهبط اضطراريًا في عمان

وكالات (صدى):
هبطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اضطراريًا، اليوم الاثنين، أثناء توجهها من القاهرة إلى عمان.
وذكرت الشركة في بيانها الصحفي، أنه تمت عملية الهبوط بسلام على المدرج الرئيسي وتم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 133 راكبا وأفراد طاقم الطائرة الستة على المدرج المساند احترازيا من خلال السلالم العادية إلى الحافلات ونقلهم إلى مبنى المطار مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامهم.
وأضافت أنها تعمل حاليا مع الجهات المعنية لتحديد سبب إطلاق جرس الإنذار، مؤكدة على وضع سلامة مسافريها في مقدمة أولوياتها وفوق كل الاعتبارات التي تترتب على الشركة في حالات الهبوط الاضطراري.