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طائرة أردنية تهبط اضطراريًا في عمان

منذ 40 دقيقة
1667
طائرة أردنية تهبط اضطراريًا في عمان

وكالات (صدى):
هبطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اضطراريًا، اليوم الاثنين، أثناء توجهها من القاهرة إلى عمان.

وذكرت الشركة في بيانها الصحفي، أنه تمت عملية الهبوط بسلام على المدرج الرئيسي وتم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 133 راكبا وأفراد طاقم الطائرة الستة على المدرج المساند احترازيا من خلال السلالم العادية إلى الحافلات ونقلهم إلى مبنى المطار مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لضمان سلامهم.

وأضافت أنها تعمل حاليا مع الجهات المعنية لتحديد سبب إطلاق جرس الإنذار، مؤكدة على وضع سلامة مسافريها في مقدمة أولوياتها وفوق كل الاعتبارات التي تترتب على الشركة في حالات الهبوط الاضطراري.

 

القاهرة
الأردن
عمان
طائرة
الخطوط الجوية الأردنية

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أحدث التعليقات

سعووود
نجم ؟؟ نجم ايش محتواه ايش يقدم ؟ صار نجم عشان الهياط ؟ والله الدنيا مدري وش صاير فيها
رااايق
ياااا صبر الأرض *** هذول تزوجوا و بيدبلون كبودنا كل يوم بيطلعون لنا بسالفة الا تلقوا هدية**!!! الا هذا ماأخذ لقاح كورونا * خوفاً...
راي
اقول يروقي شوري عليك تروح ترعى غنم اهلك اصرف لك من تعليم النشء التعصب
راي
اقول يروقي شوري عليك تروح ترعى غنم اهلك اصرف لك من تعليم النشء التعصب
ببب
ب

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