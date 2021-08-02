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أمير القصيم يبارك ما تحقق لنادي الصقر الرياضي بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية

منذ 13 ساعة
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أمير القصيم يبارك ما تحقق لنادي الصقر الرياضي بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية

محمد المحسن (صدى):
بارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ما تحقق لنادي الصقر الرياضي بمناسبة حصوله على بطولة المملكة لأندية الدرجة الثالثة والصعود لدوري الدرجة الثانية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الصقر الرياضي اليوم بمكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة , بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالعزيز السناني, ورئيس مركز البصر محمد المحيميد ورئيس مجلس إدارة نادي الصقر الرياضي فهد المحيميد يرافقه أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف .

وبين سمو أمير القصيم أن مثل هذه الإنجازات تدل على حرص الأندية الرياضية بالمنطقة على التميز الرياضي بمختلف مجالاته، وأن ذلك يؤكد على حرص القيادة الرشيدة على دعم الأندية الرياضية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في دعم الكثير من الأندية الرياضية في مدن ومحافظات المملكة.

وأكد سموه دعمه لشباب المنطقة بمختلف أطيافهم، مبدياً فخره بما يحققونه من إنجازات في جميع المجالات، ليكونوا أداة بناء لخدمة دينهم ووطنهم.

ونوّه سمو أمير القصيم بالأداء الرياضي لنادي الصقر ، وما تحقق له من إنجاز مشرّف , مؤكداً أن ما قدمه النادي من إنجاز وتأهل يحسب لرياضة المنطقة، منوهاً بالدور الكبير للأندية الرياضية بالمنطقة وبما يقدمه النادي من برامج اجتماعية ورياضية.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الصقر الرياضي فهد المحيميد عن شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على اهتمامه ودعمه الدائم للرياضة بالمنطقة ، مؤكدا بأن هذا الدعم سيكون محفزاً لتحقيق مستويات أفضل خلال الموسم الرياضي القادم.

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

سعووود
نجم ؟؟ نجم ايش محتواه ايش يقدم ؟ صار نجم عشان الهياط ؟ والله الدنيا مدري وش صاير فيها
رااايق
ياااا صبر الأرض *** هذول تزوجوا و بيدبلون كبودنا كل يوم بيطلعون لنا بسالفة الا تلقوا هدية**!!! الا هذا ماأخذ لقاح كورونا * خوفاً...
راي
اقول يروقي شوري عليك تروح ترعى غنم اهلك اصرف لك من تعليم النشء التعصب
راي
اقول يروقي شوري عليك تروح ترعى غنم اهلك اصرف لك من تعليم النشء التعصب
ببب
ب

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