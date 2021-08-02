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يعقوب بوشهري يتلقى هدية من الذهب بمناسبة عقد قرانه على فاطمة الأنصاري

منذ ساعة
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يعقوب بوشهري يتلقى هدية من الذهب بمناسبة عقد قرانه على فاطمة الأنصاري

خالد الظفيري (صدى):
تلقى نجم مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي يعقوب بوشهري، طقما من الذهب كهدية من مجوهرات خليل الفردان في البحرين، وذلك بمناسبة عقد قرانه على نجمة مواقع التواصل السعودية فاطمة الأنصاري.

وشارك بوشهري متابعيه عبر حسابه في سناب شات“ صورة لطقم الذهب موضوع في باقة ورد، أرفقها محل "الفردان" ببطاقة تهنئة جاء فيها: "هدية بسيطة من أهل البحرين بمناسبة الزواج، تستاهل كل خير يابو خالد، وملبوس العافية لبنت ديرتنا فاطمة، نورتوا بلدكم".

وجاءت الهدية خلال زيارة نجمي مواقع التواصل يعقوب بوشهري وفاطمة الأنصاري للبحرين.

الذهب
هدية
يعقوب بوشهري
فاطمة الأنصاري

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9676
منذ 11 دقيقة
ياااا صبر الأرض ***

هذول تزوجوا و بيدبلون كبودنا كل يوم بيطلعون لنا بسالفة الا تلقوا هدية**!!!

الا هذا ماأخذ لقاح كورونا * خوفاً من العين ** الا هذا مالبس أدلاغ قبل التصوير **ههههههههه

الا .... و..... و.... دام أنكم على قولتهم مشاهير ** تحملوا الأنتقدات *!!!!

وتقبلوا الهديات **!!!

نفسي بمحشي كوسة وفليفله وبذنجان وورق عنب **!! أمممممم أنهو حقاً لذيذ*!! ههههههههههه
سعووود
سعووود عدد التعليقات : 85
منذ 6 دقائق
نجم ؟؟ نجم ايش محتواه ايش يقدم ؟
صار نجم عشان الهياط ؟
والله الدنيا مدري وش صاير فيها

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أحدث التعليقات

سعووود
نجم ؟؟ نجم ايش محتواه ايش يقدم ؟ صار نجم عشان الهياط ؟ والله الدنيا مدري وش صاير فيها
رااايق
ياااا صبر الأرض *** هذول تزوجوا و بيدبلون كبودنا كل يوم بيطلعون لنا بسالفة الا تلقوا هدية**!!! الا هذا ماأخذ لقاح كورونا * خوفاً...
راي
اقول يروقي شوري عليك تروح ترعى غنم اهلك اصرف لك من تعليم النشء التعصب
راي
اقول يروقي شوري عليك تروح ترعى غنم اهلك اصرف لك من تعليم النشء التعصب
ببب
ب

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