يعقوب بوشهري يتلقى هدية من الذهب بمناسبة عقد قرانه على فاطمة الأنصاري

خالد الظفيري (صدى):
تلقى نجم مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي يعقوب بوشهري، طقما من الذهب كهدية من مجوهرات خليل الفردان في البحرين، وذلك بمناسبة عقد قرانه على نجمة مواقع التواصل السعودية فاطمة الأنصاري.
وشارك بوشهري متابعيه عبر حسابه في سناب شات“ صورة لطقم الذهب موضوع في باقة ورد، أرفقها محل "الفردان" ببطاقة تهنئة جاء فيها: "هدية بسيطة من أهل البحرين بمناسبة الزواج، تستاهل كل خير يابو خالد، وملبوس العافية لبنت ديرتنا فاطمة، نورتوا بلدكم".
وجاءت الهدية خلال زيارة نجمي مواقع التواصل يعقوب بوشهري وفاطمة الأنصاري للبحرين.