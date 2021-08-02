التجارة تستدعي 328 مركبة " انفينيتي "

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن استدعاء 254 مركبة سيارات قادمة انفينيتي "QX80"2020.
وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء المركبات لوجود خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها وتوقف المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حادث.
كما أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 74 مركبة سيارات قادمة انفينيتي "Q70"2009 - 2015، وذلك لوجود لخلل في تصميم عمود نقل الحركة (الكردان) قد يؤدي إلى انكساره مما يزيد من خطر وقوع حادث.
وطالبت الوزارة العملاء بالتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.