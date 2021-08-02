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التجارة تستدعي 328 مركبة " انفينيتي "

منذ ساعة
1488
التجارة تستدعي 328 مركبة " انفينيتي "

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن استدعاء 254 مركبة سيارات قادمة انفينيتي "QX80"2020.

وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء المركبات لوجود خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها وتوقف المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حادث.

كما أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 74 مركبة سيارات قادمة انفينيتي "Q70"2009 - 2015، وذلك لوجود لخلل في تصميم عمود نقل الحركة (الكردان) قد يؤدي إلى انكساره مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وطالبت الوزارة العملاء بالتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

 

وزارة التجارة
التجارة
قادمة انفينيتي
انفينيتي "QX80"2020

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أحدث التعليقات

سعووود
نجم ؟؟ نجم ايش محتواه ايش يقدم ؟ صار نجم عشان الهياط ؟ والله الدنيا مدري وش صاير فيها
رااايق
ياااا صبر الأرض *** هذول تزوجوا و بيدبلون كبودنا كل يوم بيطلعون لنا بسالفة الا تلقوا هدية**!!! الا هذا ماأخذ لقاح كورونا * خوفاً...
راي
اقول يروقي شوري عليك تروح ترعى غنم اهلك اصرف لك من تعليم النشء التعصب
راي
اقول يروقي شوري عليك تروح ترعى غنم اهلك اصرف لك من تعليم النشء التعصب
ببب
ب

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