دور الضيافة والرعاية الاجتماعية في "بر جدة" تتيح مجالات التطوع في المهن الاستشارية

عبد القادر رضوان (صدى):
أعلنت دور الضيافة والرعاية الاجتماعية التابعة لجمعية البر بجدة عن فتح مجالات التطوع في المهن الاستشارية بغرض تقديم خدمات للأيتام من الأبناء والفتيات تشمل التخصصات النفسية والاجتماعية والتربوية، وتستهدف الأبناء الأيتام في سن (9-18) عاماً، والفتيات حتى سن 25 عاماً.
تشمل التخصصات النفسية عدداً من البرامج كالقياسات النفسية وإعداد الدورات التوعوية والوقوف على مشاكل الأبناء والتحديات التي تواجههم، أما التخصصات التربوية فتشمل تقديم البرامج المساندة في زرع القيم، والإثراء المعرفي، وإعداد نماذج تتحلى بالقدوة.
كما تبرز أدوار التخصصات الاجتماعية من خلال المساهمة في البرامج الاجتماعية التي تدعم دمج الايتام في البيئة المجتمعية وكسر الحاجز النفسي الذي يحول دون ذلك.
وقال الأستاذ عبد الرحمن الزهراني مدير إدارة دور الضيافة والرعاية الاجتماعية بجمعية البر بجدة: إن هذه الخطوة تأتي في إطار الحراك المستمر الذي تقوم به الدور للارتقاء بمستوى الأبناء والفتيات وتلبية احتياجاتهم في ظل ما يلقونه من رعاية واهتمام من إدارة الجمعية.
وأضاف: إن استقطاب المتخصصين في هذه المجالات يمثل نقطة تحول في أساليب التعاطي مع أبنائنا الأيتام، حيث يجسد حجم العناية المقدمة لهم.
وأوضح: إن فتح الفرص التطوعية للمتخصصين كأصدقاء للدور والأبناء سيساهم في دمجهم مع باقي فئات المجتمع، وسيعزز من زرع القيم ومفاهيم القدوة في نفوسهم، إضافة الى الوقوف على ابرز التحديات التي تواجههم.
وخلص الى القول: إن ساعات التطوع سيتم تسجيلها للمتقدمين من المتخصصين من خلال المنصة التطوعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.