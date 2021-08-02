نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

دور الضيافة والرعاية الاجتماعية في "بر جدة" تتيح مجالات التطوع في المهن الاستشارية

منذ 14 ساعة
1469
دور الضيافة والرعاية الاجتماعية في "بر جدة" تتيح مجالات التطوع في المهن الاستشارية

عبد القادر رضوان (صدى):
أعلنت دور الضيافة والرعاية الاجتماعية التابعة لجمعية البر بجدة عن فتح مجالات التطوع في المهن الاستشارية بغرض تقديم خدمات للأيتام من الأبناء والفتيات تشمل التخصصات النفسية والاجتماعية والتربوية، وتستهدف الأبناء الأيتام في سن (9-18) عاماً، والفتيات حتى سن 25 عاماً.

تشمل التخصصات النفسية عدداً من البرامج كالقياسات النفسية وإعداد الدورات التوعوية والوقوف على مشاكل الأبناء والتحديات التي تواجههم، أما التخصصات التربوية فتشمل تقديم البرامج المساندة في زرع القيم، والإثراء المعرفي، وإعداد نماذج تتحلى بالقدوة.

كما تبرز أدوار التخصصات الاجتماعية من خلال المساهمة في البرامج الاجتماعية التي تدعم دمج الايتام في البيئة المجتمعية وكسر الحاجز النفسي الذي يحول دون ذلك.

وقال الأستاذ عبد الرحمن الزهراني مدير إدارة دور الضيافة والرعاية الاجتماعية بجمعية البر بجدة: إن هذه الخطوة تأتي في إطار الحراك المستمر الذي تقوم به الدور للارتقاء بمستوى الأبناء والفتيات وتلبية احتياجاتهم في ظل ما يلقونه من رعاية واهتمام من إدارة الجمعية.

وأضاف: إن استقطاب المتخصصين في هذه المجالات يمثل نقطة تحول في أساليب التعاطي مع أبنائنا الأيتام، حيث يجسد حجم العناية المقدمة لهم.

وأوضح: إن فتح الفرص التطوعية للمتخصصين كأصدقاء للدور والأبناء سيساهم في دمجهم مع باقي فئات المجتمع، وسيعزز من زرع القيم ومفاهيم القدوة في نفوسهم، إضافة الى الوقوف على ابرز التحديات التي تواجههم.

وخلص الى القول: إن ساعات التطوع سيتم تسجيلها للمتقدمين من المتخصصين من خلال المنصة التطوعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سعووود
نجم ؟؟ نجم ايش محتواه ايش يقدم ؟ صار نجم عشان الهياط ؟ والله الدنيا مدري وش صاير فيها
رااايق
ياااا صبر الأرض *** هذول تزوجوا و بيدبلون كبودنا كل يوم بيطلعون لنا بسالفة الا تلقوا هدية**!!! الا هذا ماأخذ لقاح كورونا * خوفاً...
راي
اقول يروقي شوري عليك تروح ترعى غنم اهلك اصرف لك من تعليم النشء التعصب
راي
اقول يروقي شوري عليك تروح ترعى غنم اهلك اصرف لك من تعليم النشء التعصب
ببب
ب

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 1063 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1063 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 4 دقائق 1271
"جوزاك" يقود برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم
"جوزاك" يقود برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم
منذ 8 دقائق 1370
"التجارة" تضبط مستودعًا مخالفًا في الرياض يديره وافد
"التجارة" تضبط مستودعًا مخالفًا في الرياض يديره وافد
منذ 14 دقيقة 1407
شاهد.. لحظة تعرض شبان لحادث أثناء سخريتهم من تصادم فتاتين
شاهد.. لحظة تعرض شبان لحادث أثناء سخريتهم من تصادم فتاتين
منذ 18 دقيقة 1662
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
منذ 23 دقيقة 1447
بالفيديو.. ضبط 116 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق
بالفيديو.. ضبط 116 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق
منذ 29 دقيقة 1565
فيديو نادر يكشف لحظة استبدال الملك فهد للقب صاحب الجلالة بـ "خادم الحرمين الشريفين"
فيديو نادر يكشف لحظة استبدال الملك فهد للقب صاحب الجلالة بـ "خادم الحرمين الشريفين"
منذ 34 دقيقة 1591
طائرة أردنية تهبط اضطراريًا في عمان
طائرة أردنية تهبط اضطراريًا في عمان
منذ 39 دقيقة 1657
بالفيديو.. رصد نيران مشتعلة تركها زوار أحد المتنزهات في تنومة
بالفيديو.. رصد نيران مشتعلة تركها زوار أحد المتنزهات في تنومة
منذ 59 دقيقة 1843
يعقوب بوشهري يتلقى هدية من الذهب بمناسبة عقد قرانه على فاطمة الأنصاري
يعقوب بوشهري يتلقى هدية من الذهب بمناسبة عقد قرانه على فاطمة الأنصاري
منذ ساعة 782