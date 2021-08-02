بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تزج بمئات الأطفال في معسكراتها وتلقنهم الأفكار الطائفية

فهمي محمد (صدى):
زجت ميليشيات الحوثي الإيرانية بمئات الأطفال في اليمن في معسكرات التدريب؛ حيث تعمل على غسل عقولهم وتغذيها بالأفكار الطائفية.
وكشف تقرير، عن مئات الأطفال اقتادتهم ميليشيا الحوثي من منازلهم ومقاعد وفصول الدراسة لتزج بهم في أحد معسكراتها التدريبية تحت غطاء "المراكز الصيفية"، حيث يتم تزييف وعيهم ومسخ هويتهم وتفخيخ عقولهم بالأفكار الطائفية المتطرفة المستوردة من إيران.
ومن جانبه، حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من العواقب الوخيمة لاستمرار ميليشيا الحوثي في عسكرة الأطفال، والأثمان الباهظة التي سيدفعها العالم، لافتًا إلى خطورة رهن جيل بأكمله بيد ميليشيا إرهابية تدار من إيران.
وأوضح معمر الإرياني، أن ميليشيا الحوثي تواصل حرمان مئات الآلاف من الأطفال في مناطق سيطرتها من حقهم في التعليم واللعب والحياة بشكل طبيعي، وتستخدمهم وقودا لمعاركها، لخدمة أطماع أسيادها في طهران ومشروعهم التوسعي في المنطقة.