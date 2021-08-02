نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

جمعية الإعلام السياحي توقع إتفاقية تعاون مع غرفة بيشة

منذ 14 ساعة
1485
جمعية الإعلام السياحي توقع إتفاقية تعاون مع غرفة بيشة

محمد السعران (صدى):
وقعت جمعية الإعلام السياحي اتفاقية تعاون مشترك مع غرفة بيشة بمقر الغرفة اليوم ، قام بالتوقيع على الاتفاقية رئيس محلس الإدارة بالجمعية خالد آل دغيم و رئيس مجلس إدارة غرفة بيشة الاستاذ صالح الوتيد وبحضور الأمين العام لغرفة بيشة الدكتور عبدالرحمن المعاوي.

من جانبه أكد خالد آل دغيم أن جمعية الإعلام السياحي لديها القدرات والكفاءات التدريبية من اعضاء هيئة التدريس والمدربين ذوي الكفاءات المتميزة ولها خبرة كبيرة في مجال إقامة الفعاليات والندوات والملتقيات وتعزيز الوعي في مجال التطوع ولذلك فقد تلاقت رغبة الطرفين في التعاون والتكامل المشترك وتوثيق العلاقة بينهما ليتضمن ملتقى الإعلام السياحي 2021 الذي تنفذه الجمعية برامج وفعاليات على هامش مهرجان صفري بيشة الذي تنطلق فعالياته الشهر القادم ، حيث تم التوقيع على الاتفاقية للتعاون المشترك وتنفيذ أهداف مشتركة لخدمة الأهداف التي تسعى الغرفه الى تحقيقها للوصول الى مخرجات تناسب سوق العمل .

مؤكداً أنه سيتم توحيد الضوابط والسياسات التدريبية المعتمدة لدى الطرفين، وذلك بهدف توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المحافظة في المجالات سالفة الذكر وكذلك توعية المجتمع بأهمية السياحة الزراعية والريفية .

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة بيشة إن الدورة الحالية للغرفة والتي تشكل فئة الشباب تتجه لدعم البرامج والفعاليات التي تخدم شباب وشابات المحافظة وتنمي لديهم حب العمل في كافة الأعمال التجارية والسياحية والزراعية وتعزز لديهم القدرة على دخول سوق العمل بقدرات ومهارات متميزة وأحد الوتيد أن الاعلام هو شريك التنمية وجاءت هذه الاتفاقية لإبراز مقومات بيشة وموروثها العريق وموقعها الاستراتيجي بين المنطقة الوسطى وجنوب الوطن .

من جانبه أوضح الدكتور عبدالرحمن المعاوي الامين العام لغرفة بيشة ان مهرجان صفري بيشة فعالية زراعية هامة على مستوى الوطن وتحرص الغرفة مع فرع وزارة الزراعة بالمحافظة ومن خلال نشاط اللجنة الزراعية بالغرفة ان لاتمر هذه الفعالية مرور عابر وسوف تشهد الدورة الحالية للمهرجان فعاليات مصاحبة تعكس أهمية هذا المنتج الزراعي الهام والذي اشتهرت به محافظة بيشة ويعمل به أكثر مواطنيها ومؤكداً على السعى الى إيجاد الحلول للمعوقات التي تعترض المزارعين وتذليل أي صعاب أمامهم وبتكاتف الجميع

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سعووود
نجم ؟؟ نجم ايش محتواه ايش يقدم ؟ صار نجم عشان الهياط ؟ والله الدنيا مدري وش صاير فيها
رااايق
ياااا صبر الأرض *** هذول تزوجوا و بيدبلون كبودنا كل يوم بيطلعون لنا بسالفة الا تلقوا هدية**!!! الا هذا ماأخذ لقاح كورونا * خوفاً...
راي
اقول يروقي شوري عليك تروح ترعى غنم اهلك اصرف لك من تعليم النشء التعصب
راي
اقول يروقي شوري عليك تروح ترعى غنم اهلك اصرف لك من تعليم النشء التعصب
ببب
ب

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 1063 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1063 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 4 دقائق 1271
"جوزاك" يقود برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم
"جوزاك" يقود برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم
منذ 8 دقائق 1370
"التجارة" تضبط مستودعًا مخالفًا في الرياض يديره وافد
"التجارة" تضبط مستودعًا مخالفًا في الرياض يديره وافد
منذ 14 دقيقة 1407
شاهد.. لحظة تعرض شبان لحادث أثناء سخريتهم من تصادم فتاتين
شاهد.. لحظة تعرض شبان لحادث أثناء سخريتهم من تصادم فتاتين
منذ 18 دقيقة 1662
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
منذ 23 دقيقة 1447
بالفيديو.. ضبط 116 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق
بالفيديو.. ضبط 116 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق
منذ 28 دقيقة 1563
فيديو نادر يكشف لحظة استبدال الملك فهد للقب صاحب الجلالة بـ "خادم الحرمين الشريفين"
فيديو نادر يكشف لحظة استبدال الملك فهد للقب صاحب الجلالة بـ "خادم الحرمين الشريفين"
منذ 33 دقيقة 1591
طائرة أردنية تهبط اضطراريًا في عمان
طائرة أردنية تهبط اضطراريًا في عمان
منذ 39 دقيقة 1653
بالفيديو.. رصد نيران مشتعلة تركها زوار أحد المتنزهات في تنومة
بالفيديو.. رصد نيران مشتعلة تركها زوار أحد المتنزهات في تنومة
منذ 59 دقيقة 1843
يعقوب بوشهري يتلقى هدية من الذهب بمناسبة عقد قرانه على فاطمة الأنصاري
يعقوب بوشهري يتلقى هدية من الذهب بمناسبة عقد قرانه على فاطمة الأنصاري
منذ ساعة 782