جمعية الإعلام السياحي توقع إتفاقية تعاون مع غرفة بيشة

محمد السعران (صدى):
وقعت جمعية الإعلام السياحي اتفاقية تعاون مشترك مع غرفة بيشة بمقر الغرفة اليوم ، قام بالتوقيع على الاتفاقية رئيس محلس الإدارة بالجمعية خالد آل دغيم و رئيس مجلس إدارة غرفة بيشة الاستاذ صالح الوتيد وبحضور الأمين العام لغرفة بيشة الدكتور عبدالرحمن المعاوي.
من جانبه أكد خالد آل دغيم أن جمعية الإعلام السياحي لديها القدرات والكفاءات التدريبية من اعضاء هيئة التدريس والمدربين ذوي الكفاءات المتميزة ولها خبرة كبيرة في مجال إقامة الفعاليات والندوات والملتقيات وتعزيز الوعي في مجال التطوع ولذلك فقد تلاقت رغبة الطرفين في التعاون والتكامل المشترك وتوثيق العلاقة بينهما ليتضمن ملتقى الإعلام السياحي 2021 الذي تنفذه الجمعية برامج وفعاليات على هامش مهرجان صفري بيشة الذي تنطلق فعالياته الشهر القادم ، حيث تم التوقيع على الاتفاقية للتعاون المشترك وتنفيذ أهداف مشتركة لخدمة الأهداف التي تسعى الغرفه الى تحقيقها للوصول الى مخرجات تناسب سوق العمل .
مؤكداً أنه سيتم توحيد الضوابط والسياسات التدريبية المعتمدة لدى الطرفين، وذلك بهدف توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المحافظة في المجالات سالفة الذكر وكذلك توعية المجتمع بأهمية السياحة الزراعية والريفية .
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة بيشة إن الدورة الحالية للغرفة والتي تشكل فئة الشباب تتجه لدعم البرامج والفعاليات التي تخدم شباب وشابات المحافظة وتنمي لديهم حب العمل في كافة الأعمال التجارية والسياحية والزراعية وتعزز لديهم القدرة على دخول سوق العمل بقدرات ومهارات متميزة وأحد الوتيد أن الاعلام هو شريك التنمية وجاءت هذه الاتفاقية لإبراز مقومات بيشة وموروثها العريق وموقعها الاستراتيجي بين المنطقة الوسطى وجنوب الوطن .
من جانبه أوضح الدكتور عبدالرحمن المعاوي الامين العام لغرفة بيشة ان مهرجان صفري بيشة فعالية زراعية هامة على مستوى الوطن وتحرص الغرفة مع فرع وزارة الزراعة بالمحافظة ومن خلال نشاط اللجنة الزراعية بالغرفة ان لاتمر هذه الفعالية مرور عابر وسوف تشهد الدورة الحالية للمهرجان فعاليات مصاحبة تعكس أهمية هذا المنتج الزراعي الهام والذي اشتهرت به محافظة بيشة ويعمل به أكثر مواطنيها ومؤكداً على السعى الى إيجاد الحلول للمعوقات التي تعترض المزارعين وتذليل أي صعاب أمامهم وبتكاتف الجميع