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أهداف قرار قصر مهن خدمة العملاء عن بعد على السعوديين

منذ ساعة
1588
أهداف قرار قصر مهن خدمة العملاء عن بعد على السعوديين

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من خلال قرار قصر مهن خدمة العملاء عن بعد على السعوديين.

وأوضحت الوزارة أن تلك الأهداف تمثلت في: تيسير تجربة العملاء من خلال التعامل مع كوادر سعودية، تعزيز التحول الرقمي داخل منشآت القطاع الخاص، تحفيز العمل عن بعد والوصول لكافة المناطق، تقليل هجرة الوظائف، حماية البيانات الوطنية.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت عن انتهاء مدة السماح المحددة لقرار "قصر مهن خدمة العملاء عن بعد على السعوديين" ، وبدء تطبيق القرار من أمس الأحد؛ حيث يسري هذا القرار على جميع المنشآت العاملة في سوق العمل سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر.

 

 

الموارد البشرية
التوطين
العمل عن بعد
خدمة العملاء

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أحدث التعليقات

سعووود
نجم ؟؟ نجم ايش محتواه ايش يقدم ؟ صار نجم عشان الهياط ؟ والله الدنيا مدري وش صاير فيها
رااايق
ياااا صبر الأرض *** هذول تزوجوا و بيدبلون كبودنا كل يوم بيطلعون لنا بسالفة الا تلقوا هدية**!!! الا هذا ماأخذ لقاح كورونا * خوفاً...
راي
اقول يروقي شوري عليك تروح ترعى غنم اهلك اصرف لك من تعليم النشء التعصب
راي
اقول يروقي شوري عليك تروح ترعى غنم اهلك اصرف لك من تعليم النشء التعصب
ببب
ب

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