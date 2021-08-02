زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب منطقة المناقيش في الكويت

خالد الظفيري (صدى):
ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر منطقة المناقيش جنوب غربي الكويت.
وقال معهد الكويت للأبحاث العلمية، عبر حسابه في تويتر، إن ”الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بالمعهد، سجلت يوم الإثنين زلزالاً بقوة 4.5 بمقياس ريختر جنوب غرب الكويت منطقة المناقيش“.
وأضاف المعهد: ”حدث الزلزال في تمام الساعة 11:31 صباحاً بتوقيت دولة الكويت، وعلى عمق 8 كيلومتر بباطن الأرض“.
في حين أكد رئيس الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، الدكتور عبدالله العنزي، على أن معظم سكان الكويت شعروا بالزلزال.