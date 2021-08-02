القبض على فنان شهير مشتبه بارتكاب جريمة اغتصاب

بكين (صدى):
أعلنت الشرطة الصينية عن القبض على المغني والممثل الكندي من أصل صيني كريس وو، بعد أن اتهمته طالبة (19 عاما) باغتصابها عندما كانت في السابعة عشرة.
وأشارت الشرطة الصينية إلى أن «وو ييفان البالغ من العمر 30 عاما والحامل للجنسية الكندية مسجون راهنا.. إثر الاشتباه بارتكابه جريمة اغتصاب».
وأوضحت الشرطة أنها فتحت تحقيقا بعد اتهام عدّة مستخدمي إنترنت النجم بـ«مراوغة شابات مرارا وتكرارا لإقامة علاقات جنسية معهن».
ويذكر أن كريس وو، فنان كندي من أصل صيني كان في السابق عضوا في فرقة «إكسو» الصينية الكورية الجنوبية التي غادرها سنة 2014 للانطلاق في مسيرة منفردة، كممثل ومغن وعارض أزياء.