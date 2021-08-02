ارتفاع سعر لقاحي فايزر وموديرنا

وكالات (صدى):
كشف وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، الاثنين، أن شركتي فايزر وموديرنا للأدوية ستزيدان سعر لقاحيهما ضد وباء كوفيد- 19 بعد تعديلهما لمكافحة متحورات الفيروس.
وصرح كليمان: "يجب أن ننظر إلى كل ذلك بطريقة عقلانية، علينا أن نحرص بالطبع على ألا يتم خداعنا، بل أن نتوصل إلى عقود أكثر تطلبا مع منتجات أكثر تكيّفا على الأرجح مع المتحورات"، مضيفًا: "الثمن سيكون أعلى بقليل ليس على الاتحاد الأوروبي وحده، بل على جميع المشترين" .
وسيرتفع ثمن لقاح فايزر من 15.5 يورو إلى 19.5 يورو، فيما سيرتفع ثمن لقاح موديرنا من 19 يورو إلى 21.5 يورو، فيما قال كليمان بون، أنه " يجري العمل على تكييف اللقاحات للمتحورات، هذا مطلوب في العقود الجاري التفاوض عليها. كما نطلب بأن يتم تصنيع القسم الأكبر من الإنتاج أي نحو 300 من مكوّنات اللقاح على الأراضي الأوروبية".