نواب جمهوريون: أدلة كثيرة على تسرب كورونا من "ووهان"

وكالات (صدى):
أصدر مشرّعون جمهوريون أمريكيون تقرير كشف عن "أدلة كثيرة" تثبت أن فيروس كورونا تسرب من مؤسسة أبحاث صينية.
وأشار التقرير، إلى أن علماء معهد ووهان لعلم الفيروسات -وبمساعدة خبراء أمريكيين وبتمويل حكومي صيني وأمريكي- كانوا يعملون على تعديل فيروسات كورونا لإصابة البشر في تجارب ربما تجرى في الخفاء.
وطالب التقرير إجراء تحقيق من الحزبين في أصول جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة 4.4 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم.
وذكر التقرير: "نعتقد الآن أن الوقت قد حان لاستبعاد السوق الرطبة تمامًا كمصدر لكورونا".
وأضاف: "نعتقد أيضًا أن كثرة الأدلة تُثبت أن الفيروس قد تسرب بالفعل من معهد ووهان لعمل الفيروسات، وأن ذلك قد حدث في وقت ما قبل 12 سبتمبر 2019".