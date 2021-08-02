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بالفيديو.. ضبط 364 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية في 9 مناطق

منذ 53 دقيقة
1668
بالفيديو.. ضبط 364 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية في 9 مناطق

الرياض (صدى):
شنت الهيئة السعودية للمهندسين ممثلة بإدارة الرقابة والتفتيش جولات تفتيشية على عدد من القطاعات والمنشآت الهندسية في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتأكد من تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، مشددة على جميع المنشآت بالالتزام بالأنظمة.

وشملت الجولات الرقابية كل من الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والقصيم، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، وجازان، ونجران.

وأسفرت الجولات الرقابية التفتيشية عن ضبط 364 مخالفة لنظام المزاولة، كما سجلت الهيئة 132 محضر ضبط بهدف إحالتها للجنة المختصة لإصدار العقوبات حسب النظام.

يجدر الإشارة إلى أن الهيئة نفذت أكثر من 383 زيارة رقابية ميدانية في مختلف مدن ومحافظات المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثاني لضبط مخرجات العمل الهندسي في المملكة.

 

مخالفة
الرياض
الهيئة السعودية للمهندسين
جولات تفتيشية

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
اييييه ** المثل يقول الدجاجة لين تذرق ماينفع تسد.....!!!! لأنها خلاص ذرقت وللي كان صاااار ***!!! هههههههههههههههههههه أنا ما أدري من جبت المثل هذا...
با
الجدة تستحي تطلع وجها وذي قليلة حيا
ابوتركي
جربوه ي اتحادشهرين بدون عقد
7UP
مؤبد وابعاد ؟؟؟؟ حلوة كيف تجي ذي؟
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الأطفال مناعتهم قويه محصنين من رب العالمين ومن الأفضل يعودوا للدراسه وينتبهون عليهم مع تطبيق التباعد

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