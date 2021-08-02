فيديو نادر يكشف لحظة استبدال الملك فهد للقب صاحب الجلالة بـ "خادم الحرمين الشريفين"

علي القحطاني (صدى):
كشف مقطع فيديو نادر، عن لحظة إعلان الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - استبدال لقب صاحب الجلالة بلقب خادم الحرمين الشريفين، وذلك في عام 1986 م.
وقال الملك فهد - رحمه الله - في خطاب تاريخي له: "أيها الإخوة المواطنون، يطيب لي أن أعلن لكم اليوم من مدينة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن رغبة ملحة تخامرني منذ شاء الله أن أتسلم زمام الحكم في وطني العزيز باستبدال مسمى صاحب الجلالة بلقب أحبه ويشرفني أن أحمله وهو خادم الحرمين الشريفين".
وأضاف الملك فهد:" وسوف يعتمد هذا رسمياً منذ الآن في الخطاب وفي الكتاب وسوف تصدر من الديوان الإضاحات اللازمة للصيغة الجديدة.. وأسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين ويوفقنا دائمًا لكل ما يحب ويرضى ".