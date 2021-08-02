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فيديو نادر يكشف لحظة استبدال الملك فهد للقب صاحب الجلالة بـ "خادم الحرمين الشريفين"

منذ 33 دقيقة
1591
فيديو نادر يكشف لحظة استبدال الملك فهد للقب صاحب الجلالة بـ "خادم الحرمين الشريفين"

علي القحطاني (صدى):
كشف مقطع فيديو نادر، عن لحظة إعلان الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - استبدال لقب صاحب الجلالة بلقب خادم الحرمين الشريفين، وذلك في عام 1986 م.

وقال الملك فهد - رحمه الله - في خطاب تاريخي له: "أيها الإخوة المواطنون، يطيب لي أن أعلن لكم اليوم من مدينة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن رغبة ملحة تخامرني منذ شاء الله أن أتسلم زمام الحكم في وطني العزيز باستبدال مسمى صاحب الجلالة بلقب أحبه ويشرفني أن أحمله وهو خادم الحرمين الشريفين".

وأضاف الملك فهد:" وسوف يعتمد هذا رسمياً منذ الآن في الخطاب وفي الكتاب وسوف تصدر من الديوان الإضاحات اللازمة للصيغة الجديدة.. وأسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين ويوفقنا دائمًا لكل ما يحب ويرضى ".

خادم الحرمين الشريفين
الملك فهد
خطاب نادر

التعليقات

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أحدث التعليقات

سعووود
نجم ؟؟ نجم ايش محتواه ايش يقدم ؟ صار نجم عشان الهياط ؟ والله الدنيا مدري وش صاير فيها
رااايق
ياااا صبر الأرض *** هذول تزوجوا و بيدبلون كبودنا كل يوم بيطلعون لنا بسالفة الا تلقوا هدية**!!! الا هذا ماأخذ لقاح كورونا * خوفاً...
راي
اقول يروقي شوري عليك تروح ترعى غنم اهلك اصرف لك من تعليم النشء التعصب
راي
اقول يروقي شوري عليك تروح ترعى غنم اهلك اصرف لك من تعليم النشء التعصب
ببب
ب

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