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بالفيديو.. محمد النصار: التعليم في أتم الجاهزية للتعامل مع كافة الاحتمالات في ظل الجائحة

منذ ساعة
1589
بالفيديو.. محمد النصار: التعليم في أتم الجاهزية للتعامل مع كافة الاحتمالات في ظل الجائحة

الرياض (صدى):
أكد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم محمد النصار، اليوم الاثنين، أن وزارة التعليم في أتم الجاهزية للتعامل مع كافة الاحتمالات والظروف التي تطرأ مع هذه الجائحة، كما أن الوزارة لديها المرونة الكافية لاستخدام جميع الأدوات المتاحة.

وأوضح محمد النصار، أن الوزارة وضعت مجموعة من السيناريوهات للتعامل مع كل الاحتمالات في مسألة العودة الحضورية، وستكون تفاصيلها وآلية تطبيقها متاحة خلال الفترة القادمة.

وأكد "النصار" أن الوزارة خلال الفترة الماضية وحتى الآن لا تدخر جهدًا في تقديم جميع الخدمات اللازمة ومناقشة الكثير من الأمور في هذا المجال مع إدارات التعليم التي قامت بتقديم دورها من خلال لجنة الاستعداد للعام الدراسي في وضع كافة الإجراءات والخدمات والكوادر تحت التهيئة المباشرة.

وزارة التعليم
كورونا
المدارس
العودة الحضورية
الجائحة

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أحدث التعليقات

رااايق
اييييه ** المثل يقول الدجاجة لين تذرق ماينفع تسد.....!!!! لأنها خلاص ذرقت وللي كان صاااار ***!!! هههههههههههههههههههه أنا ما أدري من جبت المثل هذا...
با
الجدة تستحي تطلع وجها وذي قليلة حيا
ابوتركي
جربوه ي اتحادشهرين بدون عقد
7UP
مؤبد وابعاد ؟؟؟؟ حلوة كيف تجي ذي؟
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الأطفال مناعتهم قويه محصنين من رب العالمين ومن الأفضل يعودوا للدراسه وينتبهون عليهم مع تطبيق التباعد

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