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لحظة انهيار سقف على المساجين في الهند
منذ ساعة
788
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التعليقات
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أحدث التعليقات
رااايق
اييييه ** المثل يقول الدجاجة لين تذرق ماينفع تسد.....!!!! لأنها خلاص ذرقت وللي كان صاااار ***!!! هههههههههههههههههههه أنا ما أدري من جبت المثل هذا...
با
الجدة تستحي تطلع وجها وذي قليلة حيا
ابوتركي
جربوه ي اتحادشهرين بدون عقد
7UP
مؤبد وابعاد ؟؟؟؟ حلوة كيف تجي ذي؟
القرني
[email protected]
@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الأطفال مناعتهم قويه محصنين من رب العالمين ومن الأفضل يعودوا للدراسه وينتبهون عليهم مع تطبيق التباعد
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