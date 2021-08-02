ترقية "العثاثي" للمرتبة الثالثة عشر

عبدالله عكور (صدى):
صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، بناء على مارفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بترقية مدير عام إدارة شؤون اللجان بإمارة منطقة جازان الأستاذ شوقي بن علي العثاثي إلى المرتبة الثالثة عشرة .
وقد عبّر “العثاثي ” عن سعادته بهذه الثقة التي أولتها له القيادة الرشيدة -حفظها الله- مقدماً شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه -حفظهم الله- وسائلاً الله العون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن وأن يكون عند حسن الظن على هذه الثقة الغالية.