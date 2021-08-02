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أبرز مواصفات السيارة كيا ستينجر موديل 2021

منذ ساعتين
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أبرز مواصفات السيارة كيا ستينجر موديل 2021

متابعة_أميرة خالد (صدى):
تنطلق السيارة كيا ستينجر موديل 2021 داخل السوق السعودي للسيارات عبر فئتين من التجهيزات، إلى جانب اعتمادها على حزمة من مواصفات الأمن و السلامة، و برامج المكابح المتطورة، بالإضافة إلى الاطلالة الخارجية و التي تحمل الكثير من المفاهيم القوية.

تتميز السيارة كيا ستينجر موديل 2021 قوتها من محرك 4 سليندر رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج قوة 300 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 422 نيوتن/متر، بالإضافة إلى محرك اخر سداسي الأسطوانات طراز V6، بسعة 3300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 368 حصان، و 510 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وتنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس اوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 نقلات، وتصل سرعتها القصوى إلى 270 كيلومتر في الساعة، وتأتي السيارة بعرض يقدر بـ 1.870 مم، و 1.400 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.905 مم، و مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 406 لتر.

وتضم السيارة من الداخل شاشة ملونة تعملا باللمس لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قيساها 10.25 بوصة، معه زر تفعيل و ايقاف المحرك، و مقود حركة مالتي فانكشن، و مكيف هواء متعدد المناطق، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، رادار امامي، و خاصية متابعة النقاط العمياء،و مستشعرات حركة لسهولة التحكم، و كاميرا 360 درجة، و حزمة من انظمة مساعدة قائد المركبة.

وتبلغ اسعار كيا ستينجر موديل 2021 الفئة الأولى أوتوماتيك موديل PS 2021محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 145.420 ريال ، والفئة الثانية أوتوماتيك موديل FULL OPTION 2021 محرك 3300 سي سي تيربو بسعر 187 ألف ريال .

السيارة كيا ستينجر
مواصفات الأمن
المكابح المتطورة

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أحدث التعليقات

رااايق
اييييه ** المثل يقول الدجاجة لين تذرق ماينفع تسد.....!!!! لأنها خلاص ذرقت وللي كان صاااار ***!!! هههههههههههههههههههه أنا ما أدري من جبت المثل هذا...
با
الجدة تستحي تطلع وجها وذي قليلة حيا
ابوتركي
جربوه ي اتحادشهرين بدون عقد
7UP
مؤبد وابعاد ؟؟؟؟ حلوة كيف تجي ذي؟
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الأطفال مناعتهم قويه محصنين من رب العالمين ومن الأفضل يعودوا للدراسه وينتبهون عليهم مع تطبيق التباعد

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