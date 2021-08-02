خطوات بسيطة للتغلب على الحرارة المرتفعة

أميرة خالد (صدى):
يعتبر ارتفاع درجات الحرارة من الأشياء التى نجد صعوبة فى مواجهتها، خاصة مع الرطوبة الشديدة، فهو بمثابة تحد صعب أمام الأشخاص الذين لا يمتلكون مكيفات الهواء داخل منازلهم
وسلط تقرير الضوء على خطوات بسيطة، يمكن التغلب على درجة الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف ومنها:
الستائر الباردة
يلجأ الأشخاص الذين يعيشون داخل المدن التي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة للغاية في فصل الصيف الستائر التي تُعرف باسم الستائر الباردة، وهي ستائر ذات ألوان فاتحة وباردة تعطي إيحاء بوجود الهواء البارد في المكان
تقليل استخدام الكهرباء
لا يجب علينا تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية الموجودة بالمنزل، فهي تضيف سخونة إلى الهواء.
النباتات المنزلية
تعمل النباتات المنزلية على تنقية الهواء وترطيبه. ومن النباتات المنزلية المفيدة في الأجواء الحارة التين البنجاميني والأجلونيما وأشجار النخيل.
ترطيب الهواء
اشتر الزجاجات المرطبة للهواء أو زجاجة لرش رذاذ الماء لإضفاء بعض الترطيب وتقليل درجة الحرارة داخل المنزل. ومن الممكن أيضاً مسح أرضيات الغرف بالماء لخفض درجات الحرارة.
التخلص من المنسوجات
يجب إزالة المنسوجات التي تكسو الوسائد والسجاد لأن هذه الأقمشة، خاصة الداكنة، ترفع من درجة الحرارة. ويُفضل شراء ملاءات السرير الخفيفة والمصنوعة من المواد العضوية التي لا ترفع درجة حرارة الجسم عند ملامستها.
زجاجة مثلجة في السرير
قبل أن تخلد للنوم، ضع زجاجة مياة مثلجة في السرير للحصول على الترطيب والبرودة خلال النوم. وهناك فكرة أخرى مفيدة للتخلص من درجة الحرارة أثناء الجلوس وهي وضع كيس من الأرز المجمد خلف الرأس لتحصل على شعور منعش خلال الجو الحار.
تجنب المجهود البدني
ينصح الخبراء والمختصون بالتوقف عن ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال ارتفاع درجات الحرارة لأن الجسم يبذل مجهوداً كبيرا بالفعل بهدف التبريد وتقليل درجة الحرارة التي يتعرض لها.
الوسادة المجمدة
من الأفكار النافعة لتبريد الجسم خلال فصل الصيف والموجات الحارة، وضع غطاء الوسائد في أكياس بلاستيكية في الفريزر ووضعها على الوسائد قبل النوم مباشرة للحصول على فترات نوم مريحة.
وعاء الماء والثلج
وضع وعاء من الثلج والماء أمام المروحة لنشر الهواء البارد في جميع أركان المكان. ومن الممكن وضع الوعاء على حواف النوافذ لتبريد الهواء الساخن القادم من الخارج.