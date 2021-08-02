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طليق إلهام الفضالة يحتفل بعيد ميلاد ابنتيه

منذ ساعة
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طليق إلهام الفضالة يحتفل بعيد ميلاد ابنتيه

خالد الظفيري (صدى):
احتفل طليق إلهام الفضالة، الصحفي الكويتي خليل التميمي، بعيد ميلاد ابنتيه نور وفجر التميمي بعد أن أعلنت الفنانة الكويتية في الفترة الماضية زواجها من الفنان شهاب جوهر.

وظهر خليل التميمي، في صورة نشرها على حسابه الشخصي بتطبيق إنستغرام وسط ابنتيه نور وفجر وهما يقبلانه بعد الاحتفال بعيد الميلاد.

وعلقت الفنانة هيا الشعيبي:" حبايبي ربي يحفظهم وحشوني بمعني الكلمة"، ليتفاعل المتابعون معها خاصة بعد خلافها مع والدتهما".

في حين أعلن الفنان الكويتي شهاب جوهر، أنه وزوجته الفنانة إلهام الفضالة، يعتزمان رفع عدة قضايا ضد المسيئين لهما، بسبب زواجهما الذي أثار جدلا كبيرا.

 

فن
إلهام الفضالة
شهاب جوهر
خليل التميمي

التعليقات

4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7193
منذ 39 دقيقة
الله يوفقهم كلهم الأفضل أن الإنسان لايتدخل بظروف الناس

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أحدث التعليقات

با
الجدة تستحي تطلع وجها وذي قليلة حيا
ابوتركي
جربوه ي اتحادشهرين بدون عقد
7UP
مؤبد وابعاد ؟؟؟؟ حلوة كيف تجي ذي؟
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الأطفال مناعتهم قويه محصنين من رب العالمين ومن الأفضل يعودوا للدراسه وينتبهون عليهم مع تطبيق التباعد
اقبال رفاعي
ماشاءالله تبارك الله حروفك من ذهب 🤍

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