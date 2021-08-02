طليق إلهام الفضالة يحتفل بعيد ميلاد ابنتيه

خالد الظفيري (صدى):
احتفل طليق إلهام الفضالة، الصحفي الكويتي خليل التميمي، بعيد ميلاد ابنتيه نور وفجر التميمي بعد أن أعلنت الفنانة الكويتية في الفترة الماضية زواجها من الفنان شهاب جوهر.
وظهر خليل التميمي، في صورة نشرها على حسابه الشخصي بتطبيق إنستغرام وسط ابنتيه نور وفجر وهما يقبلانه بعد الاحتفال بعيد الميلاد.
وعلقت الفنانة هيا الشعيبي:" حبايبي ربي يحفظهم وحشوني بمعني الكلمة"، ليتفاعل المتابعون معها خاصة بعد خلافها مع والدتهما".
في حين أعلن الفنان الكويتي شهاب جوهر، أنه وزوجته الفنانة إلهام الفضالة، يعتزمان رفع عدة قضايا ضد المسيئين لهما، بسبب زواجهما الذي أثار جدلا كبيرا.