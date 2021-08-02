"الموارد البشرية" تدعو 36 متقدم على الوظائف الصحية لاستكمال الإجراءات

فاطمة المالكي (صدى):
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 36 متقدما ومتقدمة على الوظائف الصحية (طبيب مقيم) لمراجعة فرع الوزارة بالمناطق الذين أجروا فيها مقابلتهم الشخصية اعتبارا من اليوم الاثنين حتى الخميس لاستكمال إجراءات ترشيحهم .
وشددت الوزارة على ضرورة اصطحاب المرشحين لأصل الهوية الوطنية مع نسخة منه ،أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها ، شهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية،بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول،بطاقة الحساب البنكي.
وأكدت أن المرشحين قد تمت مفاضلتهم وفقا لنقاطالمؤهل والأقدمية والرغبات المكانية بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية ، مشيرة إلى أنه يمكن الإستعلام عن طريق بوابة الوزارة