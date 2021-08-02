نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الموارد البشرية" تدعو 36 متقدم على الوظائف الصحية لاستكمال الإجراءات

منذ 27 دقيقة
1443
"الموارد البشرية" تدعو 36 متقدم على الوظائف الصحية لاستكمال الإجراءات

فاطمة المالكي (صدى):
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 36 متقدما ومتقدمة على الوظائف الصحية (طبيب مقيم) لمراجعة فرع الوزارة بالمناطق الذين أجروا فيها مقابلتهم الشخصية اعتبارا من اليوم الاثنين حتى الخميس لاستكمال إجراءات ترشيحهم .

وشددت الوزارة على ضرورة اصطحاب المرشحين لأصل الهوية الوطنية مع نسخة منه ،أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها ، شهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية،بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول،بطاقة الحساب البنكي.

وأكدت أن المرشحين قد تمت مفاضلتهم وفقا لنقاطالمؤهل والأقدمية والرغبات المكانية بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية ، مشيرة إلى أنه يمكن الإستعلام عن طريق بوابة الوزارة

 

الموارد البشرية
الوظائف الصحية
إستكمال الاجراءات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
هههههههههههههههههههه كل شي موجود **!! براً و بحراً و جواً وأيضاً عبر الأثير ***!! وكما قالت جهينة ** لدينا كل ما تريد **!! هههههههههههههههههههه
محمد
شركة ضخمة بالمليارات و12 وظيفة طالبين فقط
رااايق
للأسف أقرب الناس لك لما يحقد عليك ** قولوا على الدنيا السلاااام **!!! هذا يسمونة الحقد الأسود الدفين اللي يدمر كل شي زين ***!!!!
ابوعبدالله الحمود
بيض الله وجهك
رااايق
حلوووو ***!!!

أخر الأخبار

وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات بالجبيل
وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات بالجبيل
منذ 17 دقيقة 1483
الانتهاء من التعديلات الشاملة على اللائحة المعدلة لـ«حقوق ومزايا» موظفي الدولة
الانتهاء من التعديلات الشاملة على اللائحة المعدلة لـ«حقوق ومزايا» موظفي الدولة
منذ 22 دقيقة 1633
"الموارد البشرية" تدعو 36 متقدم على الوظائف الصحية لاستكمال الإجراءات
"الموارد البشرية" تدعو 36 متقدم على الوظائف الصحية لاستكمال الإجراءات
منذ 27 دقيقة 1443
طليق إلهام الفضالة يحتفل بعيد ميلاد ابنتيه
طليق إلهام الفضالة يحتفل بعيد ميلاد ابنتيه
منذ 32 دقيقة 677
امرأة شجاعة تضرب رجل امام زوجها
امرأة شجاعة تضرب رجل امام زوجها
منذ 47 دقيقة 522
نهاية الهياط
نهاية الهياط
منذ 52 دقيقة 462
فزعه على الماشي
فزعه على الماشي
منذ 57 دقيقة 454
فتاة تصدم شقيقتها وتبيع فستان زفافها قبل الحفل بساعات
فتاة تصدم شقيقتها وتبيع فستان زفافها قبل الحفل بساعات
منذ ساعة 824
صندوق الاستثمارات العامة يحذر من انتحال اسمه بغرض طلب مبالغ مالية
صندوق الاستثمارات العامة يحذر من انتحال اسمه بغرض طلب مبالغ مالية
منذ ساعة 1675
الهلال يتجه لتقديم عرض لضم أراسكايتا
الهلال يتجه لتقديم عرض لضم أراسكايتا
منذ ساعة 2058