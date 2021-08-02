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استقبال باخرة سياحية تقل رجال أعمال سعوديين بحفاوة بالغة في الأردن

منذ ساعة
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استقبال باخرة سياحية تقل رجال أعمال سعوديين بحفاوة بالغة في الأردن

علي القحطاني (صدى):
شهدت مدينة العقبة الساحلية في جنوب الأردن، أمس الأحد، وصول باخرة سياحية تقل رجال أعمال سعوديين؛ حيث تم استقبالهم بشكل فريد من نوعه وبحفاوة بالغة.

وقال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض السياحة شرحبيل ماضي، أن أهمية هذه الرحلة تكمن في أن الخط السياحي البحري هو الأول من نوعه على شواطئ البحر الأحمر الذي سيخدم السعودية والأردن ومصر.

وأوضح شرحبيل ماضي، أن رجال الأعمال السعوديين الذين وصلوا على متن الباخرة، سيقومون ضمن برنامج الرحلة بزيارات إلى وادي رم ، ورحلات بطائرات الهليكوبتر إلى البترا، ورحلات غوص بالغواصة الخاصة بالباخرة، وغوص فردي للضيوف بالتعاون مع نوادي الغوص في العقبة، وزيارات للمنتجعات السياحية في المدينة واستخدام المرافق فيها والعديد من البرامج الأخرى.

وتعد الباخرة سينس ايكليبس، هي الأولى من نوعها منذ بدء جائحة كورونا التي تسببت بإجراءات حظر للسفر في أغلب دول العالم ومن بينها الأردن؛ ما تسبب بتوقف الحركة السياحية بشكل كامل.

الأردن
المملكة
رجال أعمال
باخرة سياحية

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
اييييه ** المثل يقول الدجاجة لين تذرق ماينفع تسد.....!!!! لأنها خلاص ذرقت وللي كان صاااار ***!!! هههههههههههههههههههه أنا ما أدري من جبت المثل هذا...
با
الجدة تستحي تطلع وجها وذي قليلة حيا
ابوتركي
جربوه ي اتحادشهرين بدون عقد
7UP
مؤبد وابعاد ؟؟؟؟ حلوة كيف تجي ذي؟
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الأطفال مناعتهم قويه محصنين من رب العالمين ومن الأفضل يعودوا للدراسه وينتبهون عليهم مع تطبيق التباعد

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