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فتاة تصدم شقيقتها وتبيع فستان زفافها قبل الحفل بساعات

منذ ساعة
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فتاة تصدم شقيقتها وتبيع فستان زفافها قبل الحفل بساعات

لندن (صدى):
تعرضت فتاة، لموقف محرج بعد أن فوجئت صباح يوم زفافها بأن شقيقتها باعت فستان الزفاف الخاص بها عبر الإنترنت و سافرت حتى لا تواجهها .

وذكرت تقارير بريطانية إن شابة صدمت برسالة من شقيقتها صباح يوم زفافها تخبرها فيها أنها حضرت لها مفاجأة كبيرة و لكن لم تكشف عنها.

كتبت لها شقيقتها في نهاية الرسالة أنها تنصحها بإلغاء الزفاف أو تأجيله لأن المفاجأة ستعرضها لموقف محرج، بالإضافة إلى أنها أوصت طاقم الفندق بتغيير الطعام الذي سيقدم للضيوف في حفل الزفاف.

واختتمت في النهاية، كم كنت أحقد عليكي و أكرهك منذ الطفولة بسبب تمييز والدتنا لك، فقد قررت أن أنتقم منك في أسعد يوم لك" .

واجهت العروس تلك الأزمة و حاولت إيجاد فستان بديل لإنقاذ الموقف، إلا أنها فوجئت بأن طاقم الفندق غير قائمة الطعام التي طلبتها، و استبدلها بمأكولات بحرية، و استبدال قاعة الزفاف بآخرى أصغر مما تسبب لها في إحراج بالغ أمام أسرة العريس.

زفاف
حفل زفاف
فستان زفاف

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9673
منذ 22 دقيقة
للأسف أقرب الناس لك لما يحقد عليك ** قولوا على الدنيا السلاااام **!!!

هذا يسمونة الحقد الأسود الدفين اللي يدمر كل شي زين ***!!!!

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رااايق
هههههههههههههههههههه كل شي موجود **!! براً و بحراً و جواً وأيضاً عبر الأثير ***!! وكما قالت جهينة ** لدينا كل ما تريد **!! هههههههههههههههههههه
محمد
شركة ضخمة بالمليارات و12 وظيفة طالبين فقط
رااايق
للأسف أقرب الناس لك لما يحقد عليك ** قولوا على الدنيا السلاااام **!!! هذا يسمونة الحقد الأسود الدفين اللي يدمر كل شي زين ***!!!!
ابوعبدالله الحمود
بيض الله وجهك
رااايق
حلوووو ***!!!

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