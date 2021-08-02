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فزعه على الماشي
منذ 57 دقيقة
451
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التعليقات
رااايق
عدد التعليقات : 9673
منذ 35 دقيقة
حلوووو ***!!!
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أحدث التعليقات
رااايق
هههههههههههههههههههه كل شي موجود **!! براً و بحراً و جواً وأيضاً عبر الأثير ***!! وكما قالت جهينة ** لدينا كل ما تريد **!! هههههههههههههههههههه
محمد
شركة ضخمة بالمليارات و12 وظيفة طالبين فقط
رااايق
للأسف أقرب الناس لك لما يحقد عليك ** قولوا على الدنيا السلاااام **!!! هذا يسمونة الحقد الأسود الدفين اللي يدمر كل شي زين ***!!!!
ابوعبدالله الحمود
بيض الله وجهك
رااايق
حلوووو ***!!!
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