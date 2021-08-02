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وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات بالجبيل

منذ 16 دقيقة
1464
وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات بالجبيل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة صدارة للكيميائيات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس، للعمل بمجمّعها الكيميائي بالجبيل.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي مصادر: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، فضلًا عن أخصائي تقني لتخطيط موارد المؤسسات: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة سابقة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات.

وتشمل الوظائف أخصائي أول التطوير التنظيمي: درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، هندسة النظم، الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، ومُحلل تطبيقات أول: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

وأشارت إلى أن التقديم بدأ الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر موقع شركة صدارة للكيميائيات للتوظيف.

 

وظائف
الجبيل
صدارة للكيميائيات

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
هههههههههههههههههههه كل شي موجود **!! براً و بحراً و جواً وأيضاً عبر الأثير ***!! وكما قالت جهينة ** لدينا كل ما تريد **!! هههههههههههههههههههه
محمد
شركة ضخمة بالمليارات و12 وظيفة طالبين فقط
رااايق
للأسف أقرب الناس لك لما يحقد عليك ** قولوا على الدنيا السلاااام **!!! هذا يسمونة الحقد الأسود الدفين اللي يدمر كل شي زين ***!!!!
ابوعبدالله الحمود
بيض الله وجهك
رااايق
حلوووو ***!!!

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