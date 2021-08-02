وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات بالجبيل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة صدارة للكيميائيات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس، للعمل بمجمّعها الكيميائي بالجبيل.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي مصادر: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، فضلًا عن أخصائي تقني لتخطيط موارد المؤسسات: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة سابقة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات.
وتشمل الوظائف أخصائي أول التطوير التنظيمي: درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، هندسة النظم، الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، ومُحلل تطبيقات أول: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
وأشارت إلى أن التقديم بدأ الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر موقع شركة صدارة للكيميائيات للتوظيف.