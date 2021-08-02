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تسريبات تكشف عن مواصفات جديدة لهاتف آيفون 13

منذ ساعة
1748
تسريبات تكشف عن مواصفات جديدة لهاتف آيفون 13

وكالات (صدى):
كشفت تسريبات المتعلقة بهاتف أبل الجديد آيفون 13، والمتوقع إطلاقه خلال العام الجاري عن عدد من المزايا الجديدة.

وأوضحت التسريبات التي وصفتها مجلة "فوربس" الأميركية بـ"الموثوقة" و"المقربة من أبل"، أن الإصدار الجديد من هاتف آيفون، سيأتي مع سماعات AirPods 3، مؤكدة أن تصميمها سيعتمد على "إير بود برو"، مع ميزة الشحن اللاسلكي، وستأتي بسعر أعلى.

وستدعم السماعات الجديدة تحسينات عديدة كتلك المرتبطة بالمساعد الصوتي "سيري"، بالإضافة إلى تخفيف تأثيرات الصوت الخارجية أثناء المكالمات أو الاستماع للموسيقى، هذا إلى جانب إضافات في خيارات التحكم بمستوى الصوت والوظائف الأخرى.

تسريبات
سماعات
هاتف آيفون 13

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
هههههههههههههههههههه كل شي موجود **!! براً و بحراً و جواً وأيضاً عبر الأثير ***!! وكما قالت جهينة ** لدينا كل ما تريد **!! هههههههههههههههههههه
محمد
شركة ضخمة بالمليارات و12 وظيفة طالبين فقط
رااايق
للأسف أقرب الناس لك لما يحقد عليك ** قولوا على الدنيا السلاااام **!!! هذا يسمونة الحقد الأسود الدفين اللي يدمر كل شي زين ***!!!!
ابوعبدالله الحمود
بيض الله وجهك
رااايق
حلوووو ***!!!

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