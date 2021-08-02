تسريبات تكشف عن مواصفات جديدة لهاتف آيفون 13

وكالات (صدى):
كشفت تسريبات المتعلقة بهاتف أبل الجديد آيفون 13، والمتوقع إطلاقه خلال العام الجاري عن عدد من المزايا الجديدة.
وأوضحت التسريبات التي وصفتها مجلة "فوربس" الأميركية بـ"الموثوقة" و"المقربة من أبل"، أن الإصدار الجديد من هاتف آيفون، سيأتي مع سماعات AirPods 3، مؤكدة أن تصميمها سيعتمد على "إير بود برو"، مع ميزة الشحن اللاسلكي، وستأتي بسعر أعلى.
وستدعم السماعات الجديدة تحسينات عديدة كتلك المرتبطة بالمساعد الصوتي "سيري"، بالإضافة إلى تخفيف تأثيرات الصوت الخارجية أثناء المكالمات أو الاستماع للموسيقى، هذا إلى جانب إضافات في خيارات التحكم بمستوى الصوت والوظائف الأخرى.