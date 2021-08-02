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الهلال يتجه لتقديم عرض لضم أراسكايتا

منذ ساعة
2051
الهلال يتجه لتقديم عرض لضم أراسكايتا

ماجد محمد (صدى):
أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي الهلال يسعى لتقديم عرض لضم الأوروغوياني جيورجيان دي أراسكايتا، لاعب فلامنغو البرازيلي، بعد فشل المفاوضات لضم البرازيلي ماتيوس بيريرا، نجم وست بروميتش الإنجليزي.

وذكرت التقارير، أن نادي وست هام يونايتد هو الأقرب الآن من الحصول على خدمات بيريرا، ووصل لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع بروميتش، بينما الهلال وضع أراسكايتا خيارا جديدا لضمه لقائمة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، في موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأشارت إلى أن أراسكايتا ما زال لديه عقد مع فلامنغو حتى 2023 وينتظر محادثات قريبة من إدارة ناديه لتعديل عقده، فيما يلعب صاحب الـ27 عاما مع فريق فلامنغو منذ عام 2019 قادما من نادي كروزيرو البرازيلي.

 

الهلال
دوري المحترفين
أراسكايتا

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أحدث التعليقات

رااايق
هههههههههههههههههههه كل شي موجود **!! براً و بحراً و جواً وأيضاً عبر الأثير ***!! وكما قالت جهينة ** لدينا كل ما تريد **!! هههههههههههههههههههه
محمد
شركة ضخمة بالمليارات و12 وظيفة طالبين فقط
رااايق
للأسف أقرب الناس لك لما يحقد عليك ** قولوا على الدنيا السلاااام **!!! هذا يسمونة الحقد الأسود الدفين اللي يدمر كل شي زين ***!!!!
ابوعبدالله الحمود
بيض الله وجهك
رااايق
حلوووو ***!!!

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