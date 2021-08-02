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بالفيديو.. المهرة البحرينية تحتفل بعيد ميلادها براقصة شرقية وعازفة وسيارة فارهة

منذ ساعة
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بالفيديو.. المهرة البحرينية تحتفل بعيد ميلادها براقصة شرقية وعازفة وسيارة فارهة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
احتفلت المهرة البحريينة، بعيد ميلادها الـ 30، برفقة أصدقائها وأقاربها، حيث شهد حفلها عدة فعاليات من بينها راقصة شرقية وعازفة ساكسفون ودي جي.

وكشفت المهرة البحرينية، عن الديكورات التي اعتمدتها للحفل، واختارت الورود البيضاء لتزيين السلالم والحديقة ليتناسب مع إطلالتها، وارتدت جامبسوت أبيض أوف شولدر مُزيَّن بالريش وجاء بأرجل واسعة، وأسدلت شعرها الأسود المموج على جانبي كتفها.

واستعرضت الهدايا التي تلقتها الممثلة بهذه المناسبة السعيدة ومن بينها سيارة رولز رويس‎ الفاخرة، لكن اتضح أنها من ابتاعتها لنفسها في هذه المناسبة، فيما قالت: "أوعدهم باذن الله الواحد الأحد أنكم سترون المهرة هذا العام غير غير غير"، لافتة إلى أن "أفضل شيء اليوم هو أنها تغيّرت وسط عيونكم والأحلى اني قاعدة اشارككم فرحتي وكل ما سترونه اليوم هو هدية من نفسي إلى نفسي لاني فعلا بديت أحب نفسي وأشبعها اهتمام".

سيارة
المهرة البحرينية
عيد ميلاد
فن ومشاهير
راقصة شرقية
عازفة

التعليقات

اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 3358
منذ 30 دقيقة
خوش.. طنطنة. وخوش خويش..يامخوشة..
؟؟
؟؟ عدد التعليقات : 231
منذ 24 دقيقة
لف ودور مردك للقبور

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أحدث التعليقات

ابوعبدالله الحمود
بيض الله وجهك
رااايق
حلوووو ***!!!
fares
ذيبان ما عليه من احد
رااايق
بالتوفبق إن شاء الله *** زين يا السهلاوي على الأقل بهذا التعاقد تقدر تأمن مستقبلك *** أفتح لك مشروع **!!!! لأنك حدك تعطي 2...
؟؟
لف ودور مردك للقبور

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