بالفيديو.. المهرة البحرينية تحتفل بعيد ميلادها براقصة شرقية وعازفة وسيارة فارهة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
احتفلت المهرة البحريينة، بعيد ميلادها الـ 30، برفقة أصدقائها وأقاربها، حيث شهد حفلها عدة فعاليات من بينها راقصة شرقية وعازفة ساكسفون ودي جي.
وكشفت المهرة البحرينية، عن الديكورات التي اعتمدتها للحفل، واختارت الورود البيضاء لتزيين السلالم والحديقة ليتناسب مع إطلالتها، وارتدت جامبسوت أبيض أوف شولدر مُزيَّن بالريش وجاء بأرجل واسعة، وأسدلت شعرها الأسود المموج على جانبي كتفها.
واستعرضت الهدايا التي تلقتها الممثلة بهذه المناسبة السعيدة ومن بينها سيارة رولز رويس الفاخرة، لكن اتضح أنها من ابتاعتها لنفسها في هذه المناسبة، فيما قالت: "أوعدهم باذن الله الواحد الأحد أنكم سترون المهرة هذا العام غير غير غير"، لافتة إلى أن "أفضل شيء اليوم هو أنها تغيّرت وسط عيونكم والأحلى اني قاعدة اشارككم فرحتي وكل ما سترونه اليوم هو هدية من نفسي إلى نفسي لاني فعلا بديت أحب نفسي وأشبعها اهتمام".