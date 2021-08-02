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بالفيديو.. حامد متولي: السجادة الذكية مكونة من مواضع السجود والقبلة والمؤذن

منذ 46 دقيقة
1678
بالفيديو.. حامد متولي: السجادة الذكية مكونة من مواضع السجود والقبلة والمؤذن

الرياض (صدى):
أوضح الأستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، حامد محمد متولي، اليوم الاثنين، أن السجادة الذكية التي ابتكرها مكونة من مواضع السجود والقبلة والمؤذن والعنزه وعداد رقمي وهذا الابتكار مخصص للأطفال وحديثي الإسلام وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الدكتور حامد متولي، أن السجادة هي عبارة عن سجادة تعليمية في الأساس للأطفال وحديثي الإسلام وذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة الذين أصيبوا بمرض النسيان بعد تعرضهم لمرض السكر، لافتًا إلى أنه مرسوم عليها مواضع السجود السبعة واتجاه القبلة وبها بعض الإضافات الأخرى.

وأشار إلى أن بالسجادة خاصية "العنزة" التي تحميك من مرور الأشخاص أمامك أثناء الصلاة، وعداد رقمي لإحصاء عدد الحركات التي قمت بها أثناء الصلاة، ولكل صلاة عدادها الخاص، بحسب تصريحاته لبرنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية" .

الصلاة
حامد متولي
سجادة ذكية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مما يعني زيادة الإرهابيون اليهود ..
ابو محمد 😎 ✍️
لعنهم واخزاهم باالدارين ، هذولا عبيد طواغيت إيران المجوس ، عليهم لعنات الله تترى ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحفظ الجميع ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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