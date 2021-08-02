نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده

منذ 40 دقيقة
1822
القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد بازوم، رئيس جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد بازوم، رئيس جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين
ولي العهد
تهنئة
القيادة
النيجر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مما يعني زيادة الإرهابيون اليهود ..
ابو محمد 😎 ✍️
لعنهم واخزاهم باالدارين ، هذولا عبيد طواغيت إيران المجوس ، عليهم لعنات الله تترى ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحفظ الجميع ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. الضمان الصحي: وثيقة التأمين للسائحين تغطي حالات الإصابة بكورونا
بالفيديو.. الضمان الصحي: وثيقة التأمين للسائحين تغطي حالات الإصابة بكورونا
منذ 30 دقيقة 1480
بالفيديو.. لحظة مداهمة السيول لأحد المساجد في بيشة
بالفيديو.. لحظة مداهمة السيول لأحد المساجد في بيشة
منذ 35 دقيقة 1833
القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده
القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده
منذ 40 دقيقة 1822
بالفيديو.. حامد متولي: السجادة الذكية مكونة من مواضع السجود والقبلة والمؤذن
بالفيديو.. حامد متولي: السجادة الذكية مكونة من مواضع السجود والقبلة والمؤذن
منذ 45 دقيقة 1676
تنبيه لمستخدمي الطرق الخارجية في نجران
تنبيه لمستخدمي الطرق الخارجية في نجران
منذ 51 دقيقة 1618
مخاطر الاستخدام الخاطئ لمثبت السرعة في السيارات
مخاطر الاستخدام الخاطئ لمثبت السرعة في السيارات
منذ 55 دقيقة 1711
بالفيديو.. برنامج ريف: تبسيط شروط الحصول على الدعم المادي
بالفيديو.. برنامج ريف: تبسيط شروط الحصول على الدعم المادي
منذ ساعة 1751
سفارة المملكة في روما توضح متطلبات السماح بالدخول إلى إيطاليا للسياحة
سفارة المملكة في روما توضح متطلبات السماح بالدخول إلى إيطاليا للسياحة
منذ ساعة 1766
شركة القدية للاستثمار توفر 12 وظيفة شاغرة
شركة القدية للاستثمار توفر 12 وظيفة شاغرة
منذ ساعة 1804
بالفيديو.. "سيف الشمري" يكشف تفاصيل إنقاذه لعائلة في حفر الباطن
بالفيديو.. "سيف الشمري" يكشف تفاصيل إنقاذه لعائلة في حفر الباطن
منذ ساعة 11153