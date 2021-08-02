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طبية مكه تزف 5 خريجات بتخصص دبلوم تقنية كهربائية ونظم القلب في دفعته الثانية

منذ 6 ساعات
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طبية مكه تزف 5 خريجات بتخصص دبلوم تقنية كهربائية ونظم القلب في دفعته الثانية

حسين العلي (صدى):
ضمن خططها الاستراتيجية للتدريب والتأهيل بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكه المكرمة الصحي وبإشراف وتدريب الادارة التنفيذية للشؤون الاكاديمية والتدريب وبالتعاون مع مركز القلب تم تخريج ثاني دفعة من برنامج دبلوم تقنية كهربائية ونظم القلب لعدد 5 خريجات من بنات الوطن حيث يعد هذا البرنامج الاول من نوعه على مستوى المملكة معترفا به من هئية التخصصات الصحية ويعطى بعد الحصول على درجة البكالوريوس.

هذا وقد تم تخريج دفعة سابقة في عام ٢٠٢٠ (وعددهم ه خريجين) ٤ سعوديات وخريج واحد من مملكة البحرين الشقيقة وتم الاستفادة منهم في مجال تخصصهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى ليصبح عدد خريجي هذا الدبلوم حتى الان (١٠) متخصصين.

وفي نفس السياق، حصلت المدينة الطبية على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية السعودية وهو اعتماد الهيئة للمراكز التدريبية بعد تحقق معايير الاعتماد المؤسسي، مما يمكنها من المشاركة في العملية التدريبية والذي يهدف الى تسخير كافة الامكانات الادارية والتعليمية والسريرية بالمراكز التدريبية لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية (شهادة الاختصاص العام، زمالة التخصص الدقيق أو الدبلوم المهني الصحي) التي تشرف عليها الهيئة، مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي، ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالي يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.

وتعد الدراسة والتدريب في هذا البرنامج مع برامج أخرى مماثلة له في المستوى والمنفرده بها المدينة الطبية في المملكة العربية السعودية تحت إشراف الإدارة التنفيذية للشؤون الأكاديمية والتدريب وذلك لما تمتلكه هذه المدينة الطبية من كوادر طبية وطبية مساعدة مؤهلة وتجهيزات طبية عالية في مجالات طبيه متخصصة من ضمنها الاقسام المسؤولة عن التدريب الاكلينيكي في هذا الدبلوم وهي قسطرة كهرباء ونظم القلب وعيادة متخصصة وفريدة من نوعها على مستوى المملكة لمتابعة مرضى القلب الذين لديهم منظمات ضربات قلب بأنواعها المختلفة وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم من خلال هذه العيادة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مما يعني زيادة الإرهابيون اليهود ..
ابو محمد 😎 ✍️
لعنهم واخزاهم باالدارين ، هذولا عبيد طواغيت إيران المجوس ، عليهم لعنات الله تترى ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحفظ الجميع ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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