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مخاطر الاستخدام الخاطئ لمثبت السرعة في السيارات

منذ 55 دقيقة
1711
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مخاطر الاستخدام الخاطئ لمثبت السرعة في السيارات

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يساعد مثبت السرعة في السيارات على توفير الراحة للسائق أثناء القيادة خاصة أثناء السفر، ويأتي مثبت السرعة بصورة قياسية عند بعض شركات السيارات العالمية، أو يأتي كإضافة ضمن باقة من التجهيزات عند شركات أخرى.

وعلى الرغم من أهمية مثبت السرعة وامتلاكه للعديد من المزايا، لكنه قد يشكل خطورة شديدة إذا استخدم بطريقة خاطئة تتضمن مايلي

– يجب عدم تشغيل هذا النظام في حال شعور السائق بالإرهاق والتعب، كي لا يسبب له النعاس أو النوم دون أن يشعر أثناء القيادة، مما يعرضه لخطر الحوادث.

– يجب الإنتباه عند المنحنيات القوية، أو الدورانات في حال تثبيته على سرعات عالية، حيث أن تشغيل هذا النظام يؤدي إلى بطء وعرقلة نظام المكابح.

– قد يتعرض نظام مثبت السرعة إلى الخلل في حالات نادرة جداً مما يعرض السائق والركاب للخطر.

– تجنب استخدام هذه الخاصية على الطرق المبتلة، أو غير الممهدة، وذلك لتجنب الانزلاقات أو اختلال مقود القيادة

ومن ابرز مزايا استخدام نظام مثبت السرعة يعمل على توفير الراحة لقائد السيارة ، ويساعد على خفض استهلاك الوقود ويساهم في خفض الإنبعاثات الصادرة من العادم، مما يحد من التلوث البيئ، و يساعد على الحفاظ على السيارة على المدى الطويل،و يحمي قائد السيارة من ارتكاب المخالفات المرورية، حيث يعمل مثبت السرعة على عدم تجاوز السرعات المقررة حين يقوم السائق بضبط السرعة المناسبة وفقا للطريق الذي يسلكه.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131464
منذ 9 دقائق
طيب ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مما يعني زيادة الإرهابيون اليهود ..
ابو محمد 😎 ✍️
لعنهم واخزاهم باالدارين ، هذولا عبيد طواغيت إيران المجوس ، عليهم لعنات الله تترى ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحفظ الجميع ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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