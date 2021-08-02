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صورة نادرة من مقبرة شهداء بدر التقطت فترة الثمانينات الهجرية

منذ ساعة
1089
صورة نادرة من مقبرة شهداء بدر التقطت فترة الثمانينات الهجرية
صورة نادرة
شهداء
خبر في صورة
معركة بدر

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مما يعني زيادة الإرهابيون اليهود ..
ابو محمد 😎 ✍️
لعنهم واخزاهم باالدارين ، هذولا عبيد طواغيت إيران المجوس ، عليهم لعنات الله تترى ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحفظ الجميع ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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