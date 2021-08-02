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صورة نادرة من مقبرة شهداء بدر التقطت فترة الثمانينات الهجرية
منذ ساعة
1089
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معركة بدر
التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
مما يعني زيادة الإرهابيون اليهود ..
ابو محمد 😎 ✍️
لعنهم واخزاهم باالدارين ، هذولا عبيد طواغيت إيران المجوس ، عليهم لعنات الله تترى ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحفظ الجميع ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
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