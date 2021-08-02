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شركة القدية للاستثمار توفر 12 وظيفة شاغرة

منذ ساعة
1702
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شركة القدية للاستثمار توفر 12 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة القدية للاستثمار عبر موقعها الإلكتروني توفر 12 وظيفة لحملة البكالوريوس إدارية وقانونية وهندسية وتقنية ومالية للعمل بمشروع القدية للمواطنين فقط.

وأوضحت أن الوظائف المطلوبة هي أخصائي عمليات أول، مدير التطوير، أخصائي إشراك أصحاب المصلحة ،مساعد أول التطوير ،مدير مساعد التطوير، مدير الامتثال، مدير التدريب والتطوير ،مدير مساعد إشراك أصحاب المصلحة، مساهد دعم تقنية المعلومات، مساعد اول المشتريات، مدير مساعد الصحة والسلامة، مساعد مدير المشتريات.

وأضافت أن التقديم متاح وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم عبر بوابة الشركة .

البكالوريوس
وظيفة شاغرة
القدية

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 39
منذ 22 دقيقة
مره نيوم ومره القديه
ومره وش بيصير

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أحدث التعليقات

سويلم الهزيمي
ههههههههههههههه الله يسعدكم تواضع واخلاق
رااايق
عرض وطلب **!!!! وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه ** وفي النهايه هي قناعات **!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
يالهم من إرهابيين مجرمين .. .. أخزاهم الله ما اخبثهم ، عليهم من الله مايستحقون ..
الحزين
جزاه الله خير
الحزين
جزاه الله خير

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