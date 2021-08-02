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عادات خاطئة تزيد من عمرك وتعجل بالشيخوخة

منذ ساعة
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عادات خاطئة تزيد من عمرك وتعجل بالشيخوخة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف الخبراء، أن هناك بعض العادات التي تعجل من ظهور علامات الهرم قبل أوانها بكثير؛ حيث أن هناك 6 أطعمة وعادات من شأنها أن تعجل بظهور علامات الشيخوخة على وجه الإنسان وجسمه، والتي قد تبدو غير ضارة أو لا علاقة لها بالشيخوخة، لكنها تجعلك أكبر سنا.

وتتمثل تلك الأطعمة في: المشروبات الغازية كما أن الأشخاص الذين يشربون الكثير من المشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا لديهم "تيلوميرات" أقصر، والتيلومترات هي عبارة عن مكونات الخلايا التي تحتوي على معلومات الحمض النووي، فيما استهلاك أي مادة غذائية تحتوي على السكر المفرط هو "وصفة للشيخوخة"، بما في ذلك الأطعمة السكرية (مثل الحلويات المنزلية).

وأوضحت دراسة، أنه عندما يتم استهلاك مستويات عالية من السكر، يرتبط السكر بالأحماض الأمينية في الكولاجين والإيلاستين، مما يتسبب في تلفها ويجعل من الصعب على الجسم إصلاحها، فضلًا عن خطورة المشروبات الكحولية حتى الخفيفة منها مثل البيرة، واعتبر أن "لا شيء يجعلك تبدو أكبر سناً أكثر من الكحول".

وأشارت إلى أهمية النوم، حيث يشعر الإنسان عن السهر الطويل بخلل في جمع أنحاء جسمه، حيث يؤدي انخفاض مستوات النوم إلى ظهور علامات الشيخوخة بشكل سريع، كما أنه أثناء النوم، تخضع العديد من أجهزة الجسم، بدءا من الدماغ إلى الجلد للتجديد والإصلاح، بالإضافة إلى تأثير التوتر.

وأكدت على خطورة التدخين الكبيرة، حيث يحتوي التبغ على مئات السموم التي تطفو حول وجه الإنسان مع كل سيجارة، ويؤدي استنشاق الدخان إلى انقباض الأوعية الدموية ويمنع الأكسجين والمواد المغذية من الدوران والتوجه إلى الجلد، فيما تسبب أشعة الشمس فوق البنفسجية في تلف الجلد مما يجعله يبدو أكبر سنًا قبل الأوان. وتسمى هذه العملية "شيخوخة الجلد"، ويمكن أن تؤدي الأشعة أيضا إلى الإصابة بسرطان الجلد.

 

 

الشيخوخة
صحة الإنسان
عادات خاطئة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مما يعني زيادة الإرهابيون اليهود ..
ابو محمد 😎 ✍️
لعنهم واخزاهم باالدارين ، هذولا عبيد طواغيت إيران المجوس ، عليهم لعنات الله تترى ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يحفظ الجميع ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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