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بالفيديو.. دانا طويرش تلمح لخطوبة عهود العنزي

منذ 30 دقيقة
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بالفيديو.. دانا طويرش تلمح لخطوبة عهود العنزي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفاشينيستات عهود العنزي تلمح لخطوبة مواطنتها الكويتية دانا الطويرش بشكل غير مباشر.

وبين الفيديو عهود وهي تقطع قالبا من الكيك وتضع قطعة لصديقتها، لتفاجئها دانا قائلة: "أموت على هالكيكة بس على شكل خاتم واقدر اقول مبروك ؟ اقول مبروك ولا لا ؟"،لترد عليها عهود بشكل غير متوقع: "لا تسوين سوالف".

فيما لم تعلن العنزي حتى الآن عن نبأ خطوبتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المتابعين أكدوا ذلك، حيث قالت متابعة: "هي واضح انها مرتبطة من مدة لكن مو حابة تعلن الا في الوقت المناسب"

خطوبة
عهود العنزي
دانا طويرش

التعليقات

صنيان
صنيان عدد التعليقات : 2693
منذ 14 دقيقة
يالبية بس
صنيان
صنيان عدد التعليقات : 2693
منذ 10 دقائق
اشمه

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أحدث التعليقات

7UP
وش قصة الكويت والمسيحية ؟؟؟؟؟ ذا مو اول واحد
صنيان
اشمه
صنيان
يالبية بس
قرم
بيض الله وجهه. والدفاع المدني ،وينه؟؟؟ وطيارات الدفاع المدني وينها؟ وزوارق الدفاع المدني؟ وغواصين الدفاع المدني؟
اللهو البرى
مؤمن اسم كان يجب أن يكون صفة لمَوصوف ماأجمل اسم مؤمن.. لكن شوفوا التناقض..

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