بالفيديو.. دانا طويرش تلمح لخطوبة عهود العنزي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفاشينيستات عهود العنزي تلمح لخطوبة مواطنتها الكويتية دانا الطويرش بشكل غير مباشر.
وبين الفيديو عهود وهي تقطع قالبا من الكيك وتضع قطعة لصديقتها، لتفاجئها دانا قائلة: "أموت على هالكيكة بس على شكل خاتم واقدر اقول مبروك ؟ اقول مبروك ولا لا ؟"،لترد عليها عهود بشكل غير متوقع: "لا تسوين سوالف".
فيما لم تعلن العنزي حتى الآن عن نبأ خطوبتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المتابعين أكدوا ذلك، حيث قالت متابعة: "هي واضح انها مرتبطة من مدة لكن مو حابة تعلن الا في الوقت المناسب"