وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف في التخصصات الإدارية والصحية.
وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي السياسات والإجراءات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة المستشفيات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
وتشمل الوظائف أخصائي جودة: درجة البكالوريوس في تخصص (الصيدلة، التمريض، العلوم الطبية التطبيقية، إدارة المستشفيات) أو ما يعادلها، خبرة إكلينيكية أو إدارية لا تقل عن 5 سنوات في بيئة رعاية صحية أو مستشفى.
وأشار إلى أن التقديم من خلال موقع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للتوظيف (الوظائف تظهر بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية) (يفضّل استخدام متصفح Firefox من خلال الحاسب الآلي).