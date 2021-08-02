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تجمع الرياض الصحي يوضح أهمية الرضاعة الطبيعية

منذ ساعة
1522
تجمع الرياض الصحي يوضح أهمية الرضاعة الطبيعية

أميرة خالد (صدى):
أوضح تجمع الرياض الصحي الثاني، اليوم الاثنين، فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل الرضيع.

وذكر تجمع الرياض الصحي الأول أنه في الأيام الأولى ثدي الأم ينتج مادة تسمى اللبأ غنية بالأجسام المضادة المفيدة للطفل وتسمى أيضًا بالسائل الذهبي.

وأشار إلى أنه من الممكن الاحتفاظ بحليب الأم في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام في درجة حرارة لاتزيد عن 5درجة مئوية.

وأكد على ضرورة الحرص على الاقتصار فقط على الرضاعة الطبيعية في الستة شهور الأول، موضحًا أن الرضاعة الطبيعية تعتبر استثمار لصحة الأم والرضيع للمدى القريب والبعيد.

 

الرضاعة
الأم
الرضاعة الطبيعية

التعليقات

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أحدث التعليقات

7UP
وش قصة الكويت والمسيحية ؟؟؟؟؟ ذا مو اول واحد
صنيان
اشمه
صنيان
يالبية بس
قرم
بيض الله وجهه. والدفاع المدني ،وينه؟؟؟ وطيارات الدفاع المدني وينها؟ وزوارق الدفاع المدني؟ وغواصين الدفاع المدني؟
اللهو البرى
مؤمن اسم كان يجب أن يكون صفة لمَوصوف ماأجمل اسم مؤمن.. لكن شوفوا التناقض..

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