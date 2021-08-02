تجمع الرياض الصحي يوضح أهمية الرضاعة الطبيعية

أميرة خالد (صدى):
أوضح تجمع الرياض الصحي الثاني، اليوم الاثنين، فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل الرضيع.
وذكر تجمع الرياض الصحي الأول أنه في الأيام الأولى ثدي الأم ينتج مادة تسمى اللبأ غنية بالأجسام المضادة المفيدة للطفل وتسمى أيضًا بالسائل الذهبي.
وأشار إلى أنه من الممكن الاحتفاظ بحليب الأم في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام في درجة حرارة لاتزيد عن 5درجة مئوية.
وأكد على ضرورة الحرص على الاقتصار فقط على الرضاعة الطبيعية في الستة شهور الأول، موضحًا أن الرضاعة الطبيعية تعتبر استثمار لصحة الأم والرضيع للمدى القريب والبعيد.