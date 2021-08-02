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امرأة تخفي جثث متحللة لأبناء أخواتها في سيارتها

منذ ساعة
958
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امرأة تخفي جثث متحللة لأبناء أخواتها في سيارتها

واشنطن (صدى):
ضبطت الشرطة الأمريكية، سيدة وهي تقود سيارتها لأكثر من عام وبداخلها جثث متحللة لابنة أختها البالغة من العمر سبع سنوات وابن أختها البالغ من العمر خمس سنوات داخل حقيبة سيارتها.

وأوقفت الشرطة السيدة بسبب وجود بطاقات غير مصرح بها مخلفات على سيارتها ووجدت أنها كانت تقود سيارتها بدون ترخيص؛ ليقول أحد الضباط أنه اشتم رائحة الجثث المتحللة حيث كانت السيارة على وشك سحبها.

وقبل أن تحاول المتهمة الفرار قالت للضابط : "لا يهم ، لن أكون هنا في غضون خمسة أيام. سترونني جميعًا في عناوين الأخبار"، فيما صرحت ميليسا هيات ، قائدة شرطة مقاطعة ألتيمور: "لقد كان هذا حادثًا مدمرًا حقًا - لم يصدم مجتمعنا حتى جوهره فحسب ، بل أثر بشكل كبير على ضباط الدوريات وفنيي الطب الشرعي والمحققين ".

 

 

أمريكا
سيارة
امرأة
جثث متحللة

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 132
منذ 41 دقيقة
مجرمين

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أحدث التعليقات

7UP
وش قصة الكويت والمسيحية ؟؟؟؟؟ ذا مو اول واحد
صنيان
اشمه
صنيان
يالبية بس
قرم
بيض الله وجهه. والدفاع المدني ،وينه؟؟؟ وطيارات الدفاع المدني وينها؟ وزوارق الدفاع المدني؟ وغواصين الدفاع المدني؟
اللهو البرى
مؤمن اسم كان يجب أن يكون صفة لمَوصوف ماأجمل اسم مؤمن.. لكن شوفوا التناقض..

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