امرأة تخفي جثث متحللة لأبناء أخواتها في سيارتها

واشنطن (صدى):
ضبطت الشرطة الأمريكية، سيدة وهي تقود سيارتها لأكثر من عام وبداخلها جثث متحللة لابنة أختها البالغة من العمر سبع سنوات وابن أختها البالغ من العمر خمس سنوات داخل حقيبة سيارتها.
وأوقفت الشرطة السيدة بسبب وجود بطاقات غير مصرح بها مخلفات على سيارتها ووجدت أنها كانت تقود سيارتها بدون ترخيص؛ ليقول أحد الضباط أنه اشتم رائحة الجثث المتحللة حيث كانت السيارة على وشك سحبها.
وقبل أن تحاول المتهمة الفرار قالت للضابط : "لا يهم ، لن أكون هنا في غضون خمسة أيام. سترونني جميعًا في عناوين الأخبار"، فيما صرحت ميليسا هيات ، قائدة شرطة مقاطعة ألتيمور: "لقد كان هذا حادثًا مدمرًا حقًا - لم يصدم مجتمعنا حتى جوهره فحسب ، بل أثر بشكل كبير على ضباط الدوريات وفنيي الطب الشرعي والمحققين ".