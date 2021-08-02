نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

صوت الحكمة: قرار "العدل الأوروبية" بحظر الحجاب انتهاك لحقوق المسلمات

منذ 55 دقيقة
1629
صوت الحكمة: قرار "العدل الأوروبية" بحظر الحجاب انتهاك لحقوق المسلمات

نايف السالم (صدى):
حذّر مركز صوت الحكمة التابع لمنظمة التعاون الإسلاميّ، من تداعيات القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية مؤخرًا، والذي أجاز لأرباب العمل منع العاملين لديهم من ارتداء أي رموز تعبّر عن هُوياتهم الدينية، وبالأخص حجاب النساء المسلمات.

وقال المركز، إن مسلمتين ألمانيتين تعرضتا للإيقاف عن العمل بسبب ارتدائهما الحجاب، فلجأتا إلى محكمة العدل الأوروبية لإنصافهما، فما كان من المحكمة إلا أن أيّدت صاحب العمل في التعدي على حقوق السيدتين وحريتهما في ارتداء الحجاب، بزعم أن حظر الحجاب "يمنع النزاعات الاجتماعية".

وأضاف "صوت الحكمة"، أنه بعد دراسة القرار وما ورد فيه من بنود اتّضح له أن القرار بنصّه الحالي قد يتسبّب في انتهاك حقوق الأقليات الدينية، وعلى رأسها الأقلية المسلمة في أوروبا، والتعدي على حقها في حرية التمتّع بثقافتها وإظهار هويتها واعتناق وممارسة معتقداتها، بالمخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية المدافعة عن الحريات الدينية.

وأوضح المركز أن قول القرار؛ إن الحجاب قد يتسبب في "نزاعات اجتماعية"، هو قول غير منصف وغير دقيق، ويتجاهل حقوق الأفراد في ممارسة شعائرهم، ويدعو إلى طمس الهويات الدينية، كما أن القول بأن هذا الحظر "يأتي في ظروف معينة"، هو قول غامض وفضفاض ويثير كثيرًا من علامات الاستفهام التي لم يجب عنها القرار.

وعبّر المركز عن قلقه من أن يتسبب القرار في ارتفاع معدّلات التمييز ضد النساء المسلمات في أوروبا، اللاتي يتعرضن بالفعل لمختلف أشكال التضييق بسبب حجابهن، لكونه يفتح الباب أمام أصحاب العمل لممارسة مزيد من التضييق على العاملين لديهم، كما قد يزيد من جرائم الكراهية والعنف ويسهم في نشر وترسيخ الإسلاموفوبيا، لما قد يرى فيه البعض من أنه "ضوء أخضر" لاستباحة المحجّبات وإجبارهن على خلع حجابهن بمختلِف أشكال القوة.

ودعا "صوت الحكمة"، محكمة العدل الأوروبية، إلى إعادة النظر في قرارها بصيغته الحالية، والدعوة لنقاش بنّاء للوصول إلى صيغة مشترَكة أكثر توافقًا مع المواثيق والقرارات الدولية، وأكثر تفصيلًا ووضوحًا، بالشكل الذي يحافظ على مصالح أصحاب العمل، وفي الوقت نفسه لا يتعدّى على حقوق الأفراد وحرياتهم الدينية، ولا يسهم في نشر الإسلاموفوبيا.

منظمة التعاون الإسلامي
العاملين
حجاب
محكمة العدل الأوروبية
مركز صوت الحكمة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

7UP
وش قصة الكويت والمسيحية ؟؟؟؟؟ ذا مو اول واحد
صنيان
اشمه
صنيان
يالبية بس
قرم
بيض الله وجهه. والدفاع المدني ،وينه؟؟؟ وطيارات الدفاع المدني وينها؟ وزوارق الدفاع المدني؟ وغواصين الدفاع المدني؟
اللهو البرى
مؤمن اسم كان يجب أن يكون صفة لمَوصوف ماأجمل اسم مؤمن.. لكن شوفوا التناقض..

أخر الأخبار

شروط وفئات تأشيرة الخروج والعودة لأفراد الأسرة والعمالة المنزلية
شروط وفئات تأشيرة الخروج والعودة لأفراد الأسرة والعمالة المنزلية
منذ 15 دقيقة 1472
"أرامكو السعودية" تنفي مزاعم دخولها في أنشطة البيتكوين
"أرامكو السعودية" تنفي مزاعم دخولها في أنشطة البيتكوين
منذ 25 دقيقة 1389
بالفيديو.. دانا طويرش تلمح لخطوبة عهود العنزي
بالفيديو.. دانا طويرش تلمح لخطوبة عهود العنزي
منذ 30 دقيقة 661
ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في جدة
ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في جدة
منذ 35 دقيقة 1509
صوت الحكمة: قرار "العدل الأوروبية" بحظر الحجاب انتهاك لحقوق المسلمات
صوت الحكمة: قرار "العدل الأوروبية" بحظر الحجاب انتهاك لحقوق المسلمات
منذ 55 دقيقة 1629
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
منذ ساعة 1595
بالفيديو.. حزب الله وراء محاولة تهريب حبوب الكبتاجون المضبوطة إلى المملكة
بالفيديو.. حزب الله وراء محاولة تهريب حبوب الكبتاجون المضبوطة إلى المملكة
منذ ساعة 1769
تجمع الرياض الصحي يوضح أهمية الرضاعة الطبيعية
تجمع الرياض الصحي يوضح أهمية الرضاعة الطبيعية
منذ ساعة 1521
امرأة تخفي جثث متحللة لأبناء أخواتها في سيارتها
امرأة تخفي جثث متحللة لأبناء أخواتها في سيارتها
منذ ساعة 953
بالفيديو.. سيارة "شاص" تنقذ عائلة من السيول في بيشة
بالفيديو.. سيارة "شاص" تنقذ عائلة من السيول في بيشة
منذ ساعة 2067