نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من انتشار دلتا

منذ ساعة
1826
انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من انتشار دلتا

وكالات (صدى):
شهدت أسعار النفط إنخفاض بعد أن سجلت مكاسب في 4 أشهر متتالية، حيث أشارت البيانات إلى تباطؤ اقتصادي في الصين فيما يراقب المستثمرون انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 1% إلى 73 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعه 2.6% الأسبوع الماضي، فيما انخفض خام برنت القياسي بالنسبة ذاتها إلى 74 دولاراً للبرميل، وتراجع النشاط الاقتصادي الصيني في يوليو، مما يعني حدوث انتعاش أكثر ثباتًا هذا النصف مع تصاعد مخاطر النمو. وعبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لا يزال صدى دلتا شديد العدوى يتردد، مما يعيق توقعات حركة التنقل التي تنشط الطلب على الطاقة.

وارتفع النفط شهرياً هذا العام باستثناء مارس، حيث أدى التعافي العالمي من الوباء إلى زيادة الاستهلاك، على الرغم من أن التجار لا يزالون قلقين بشأن التهديد الذي يحمله استمرار المرض. ومع انتعاش النشاط، وصلت المخزونات الموجودة في مركز كوشينغ الرئيسي في أوكلاهوما الأميركية إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2020.

المملكة
كورونا
أسعار النفط
خام غرب تكساس
متغير دلتا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

7UP
وش قصة الكويت والمسيحية ؟؟؟؟؟ ذا مو اول واحد
صنيان
اشمه
صنيان
يالبية بس
قرم
بيض الله وجهه. والدفاع المدني ،وينه؟؟؟ وطيارات الدفاع المدني وينها؟ وزوارق الدفاع المدني؟ وغواصين الدفاع المدني؟
اللهو البرى
مؤمن اسم كان يجب أن يكون صفة لمَوصوف ماأجمل اسم مؤمن.. لكن شوفوا التناقض..

أخر الأخبار

شروط وفئات تأشيرة الخروج والعودة لأفراد الأسرة والعمالة المنزلية
شروط وفئات تأشيرة الخروج والعودة لأفراد الأسرة والعمالة المنزلية
منذ 15 دقيقة 1472
"أرامكو السعودية" تنفي مزاعم دخولها في أنشطة البيتكوين
"أرامكو السعودية" تنفي مزاعم دخولها في أنشطة البيتكوين
منذ 25 دقيقة 1389
بالفيديو.. دانا طويرش تلمح لخطوبة عهود العنزي
بالفيديو.. دانا طويرش تلمح لخطوبة عهود العنزي
منذ 29 دقيقة 661
ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في جدة
ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في جدة
منذ 35 دقيقة 1509
صوت الحكمة: قرار "العدل الأوروبية" بحظر الحجاب انتهاك لحقوق المسلمات
صوت الحكمة: قرار "العدل الأوروبية" بحظر الحجاب انتهاك لحقوق المسلمات
منذ 55 دقيقة 1626
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
منذ ساعة 1595
بالفيديو.. حزب الله وراء محاولة تهريب حبوب الكبتاجون المضبوطة إلى المملكة
بالفيديو.. حزب الله وراء محاولة تهريب حبوب الكبتاجون المضبوطة إلى المملكة
منذ ساعة 1769
تجمع الرياض الصحي يوضح أهمية الرضاعة الطبيعية
تجمع الرياض الصحي يوضح أهمية الرضاعة الطبيعية
منذ ساعة 1521
امرأة تخفي جثث متحللة لأبناء أخواتها في سيارتها
امرأة تخفي جثث متحللة لأبناء أخواتها في سيارتها
منذ ساعة 953
بالفيديو.. سيارة "شاص" تنقذ عائلة من السيول في بيشة
بالفيديو.. سيارة "شاص" تنقذ عائلة من السيول في بيشة
منذ ساعة 2066