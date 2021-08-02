"البريد السعودي" تعلن عن بدء التسجيل في برنامج "رائد" بمرتب شهري مجزي

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت مؤسسة البريد السعودي "سبل" بالتعاون مع "مسك المهارات" عن بدء التسجيل في "برنامج رائد" لحديثي التخرج من الجنسين.
ويهدف البرنامج إلى استقطاب أفضل الكفاءات الواعدة من حديثي التخرج، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، يتراوح العمر بين 21 - 27 سنة، وألا يقل المعدل الدراسي عن 2,85 من 4 أو 3,85 من 5، و أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم.
وتبلغ مدة البرنامج 12 شهرا، يتضمن توقيع عقد عمل لمدة سنة براتب شهري منافس، ومكافأة سنوية في نهاية البرنامج، إضافة إلى تأمين طبي شامل الزوجة والأبناء، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر.
التقديم مستمر حتى يوم الخميس 1443/01/11هـ الموافق 2021/08/19م.