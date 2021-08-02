أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.45227، العملة مقابل الريال الواحد 0.22460
- الدولار: 3.75040، العملة مقابل الريال الواحد 0.26664
- درهم إماراتي: 1.02102، مقابل الريال الواحد 0.97942
- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.68622
- دينار أردني: 5.28977، مقابل الريال الواحد 0.18905
- دينار كويتي: 12.48101 مقابل الريال الواحد 0.08011
- دينار بحريني: 9.94789، مقابل الريال الواحد 0.10053
- الريال القطري: 1.03005، مقابل الريال الواحد 0.97084
-الدرهم المغربي: 0.42205 مقابل الريال الواحد 2.37185
- الجنيه المصري: 0.23882، مقابل الريال الواحد 4.18729