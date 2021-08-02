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"حبال غسيل" وراء العثور على مكان اختباء ابن لادن

منذ 45 دقيقة
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"حبال غسيل" وراء العثور على مكان اختباء ابن لادن

واشنطن (صدى):
كشف الأمريكي Peter Bergen خلال كتابه الجديد، أن "حبل غسيل" كان من بين الأدلة على المنزل الذي كان يقيم فيه زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، حيث تم قتله.

وذكر مؤلف كتاب "صعود وسقوط أسامة بن لادن" أن زعيم القاعدة طلب من حارسه الشخصي إبراهيم عبد الحميد، بناء منزل كبير يكفي لإقامة أفراد أسرته وبعض مساعديه، بعد أن اطمأن إلى أن جحيم المطاردات الأمريكي لم يعد يستهدفه كما في السابق.

وعلمت أجهزة الأمن الباكستانية بوجود الحارس الشخصي لابن لادن، فتتبعوه، وبدأوا بمراقبته وجمع المعلومات عنه وعن البيت الذي وجدوه محاطا بسور ارتفاعه 5.5 أمتار، وتعلوه أسلاك، من دون معرفتهم أن بن لادن يقيم فيه مع زوجاته الثلاث.

ولفت انتباه عملاء وكالة الاستخبارات الأمريكية، عدم وجود أي خط هاتفي، ولا حتى اشتراك بالإنترنت لمجمع سكني ضخم، يبدو أن مالكه من الأثرياء ويقيم فيه عدد كبير من الأشخاص.

وأكدت الثياب التي يتم نشرها على حبال الغسيل لعملاء الاستخبارات بأنها لعدد كبير من الأشخاص، فيما أكدت نوعيتها أن بعضها لنساء ورجال بالغين، إضافة إلى 9 أطفال، وهو ما أعاد الذاكرة إلى أسلوب حياة بن لادن في أفغانستان.

واستنتجت CIA أن المقيم في البيت ليس إلا زعيم "القاعدة" وزوجاته، فشنوا الغارة عليه طوال 40 دقيقة وقتلوه.

امريكا
بن لادن
القاعدة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52119
منذ 10 دقائق
ودي ودي اصدق بس قويه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ما فيه مسافه طويله بين بيروت ومنطقة الجنوب تقريبا ساعه بالسياره
ابو عمار
ودي ودي اصدق بس قويه
ابو عمار
اتصور احد المتزحلقين مسح على الشنطه بالخطاء
د محمد ماجد بخش
اللي في بطنه لحمة نبّة تمغصه .. 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️ قتل حزبه أهم المعارضين قبل ١٠ سنوات
القرني[email protected]@،،، عاآآآآقرهم 😎✌️
لقد رايت باام عيني شباب سعوديين يعلقون في ايديهم قلائد يتبركون بها عياذا به من الخذلان

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